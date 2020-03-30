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صور.. قضاء أبوظبى بالإمارات يعقد أول جلسة تقاض "عن بعد"

الإثنين، 30 مارس 2020 05:41 م
صور.. قضاء أبوظبى بالإمارات يعقد أول جلسة تقاض "عن بعد" قضاء أبوظبى يعقد أول جلسة تقاض عن بعد
كتب محمد عبد المجيد

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عقدت دائرة القضاء فى أبوظبى، اليوم الأثنين، أولى جلسات التقاضى عن بعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية، وذلك فى إطار تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التى اعتمدتها الدائرة بالتوافق مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19". 
 
قضاء أبوظبى يعقد أول جلسة تقاض عن بعد
قضاء أبوظبى يعقد أول جلسة تقاض عن بعد
 
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، نظرت اليوم، محكمة الأمور المستعجلة التجارية، 4 قضايا تجارية مستعجلة بحضور الأطراف كافة عبر تقنية "الاتصال المرئى".
 
أحد القضاة خلال المحاكمة
أحد القضاة خلال المحاكمة
 
وأوضح وكيل دائرة القضاء فى أبوظبى، المستشار يوسف سعيد العبرى، أن الدائرة بدأت تفعيل نظام التقاضى عن بعد استجابة لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، فى دعم نظام استمرارية الأعمال، وتعزيز القدرة الريادية والمتميزة للدائرة فى إدارة الطوارئ والأزمات على مستوى القطاع القضائى فى العالم.
 
خلال احدى الجلسات بنظام التقاض عن بعد
خلال احدى الجلسات بنظام التقاض عن بعد
 
وأكد العبرى، جاهزية الدائرة وقدرتها على تطوير وتنويع أساليب العمل وفق المتغيرات المجتمعية مع المحافظة على الضوابط القانونية، وذلك عبر خلق مجالات جديدة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية، مما يرسخ الدور الريادى لإمارة أبوظبى فى تحقيق القضاء العادل الناجز وفق معايير عالية الجودة والتميز.
 
خلال احدى المحاكمات
خلال احدى المحاكمات
 
وأشاد بكفاءة العاملين فى دائرة القضاء فى مواجهة الطوارئ والأزمات، والتى شكلت عنصراً رئيساً فى استمرارية أعمال الدائرة وفاعليتها فى التعامل مع الظروف الراهنة، مشيراً إلى جودة البنية التحتية التقنية لدائرة القضاء فى أبوظبى وقدراتها على تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المحاكم مع مراعاة الضوابط القانونية لعملية التقاضى.
 

الامارات

ابوظبى

القضاء الاماراتى

كورونا

فيروس كورونا

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