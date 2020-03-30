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صور .. فض سوق مدينة الباجور وتعقيمه لمواجهة فيروس كورونا فى المنوفية

الإثنين، 30 مارس 2020 10:48 ص
صور .. فض سوق مدينة الباجور وتعقيمه لمواجهة فيروس كورونا فى المنوفية رئيس الوحدة المحلية بالباجور يعقم الشوارع بعد أزالة الأسواق
المنوفية - محمد فتحى

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شن اليوم مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لفض سوق مدينة الباجور وذلك لمنع التزاحم فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحضور محمود المرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور يرافقه محمد شديد ومحمد عزت نائبى رئيس المركز وقسم الإشغالات بالمركز. 

وأسفرت الحملة عن إخلاء سوق الباجور من تشوين البائعين للخضار لإقامة السوق غدا ، وقد تم منعهم وتعقيم شوارع السوق وإزالة الخيم والمظلات بالسوق وإزالة الإعلانات المخالفة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، يرافقه نائبه محمد موسى ، قد قامو بجولة تفقدية مترجلا على الأقدام بشوارع مدينة شبين الكوم للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تفقد المحافظ شارع الجلاء البحرى وطلعت حرب وصبرى أبو علم بشبين الكوم للوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ غلق كافة المحالات والمولات والمنشأت التجارية طبقاً للمواعيد المقررة من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وقد أشاد محافظ المنوفية بوعى الشعب المنوفى ومدى إدراكه وإلتزامه بتنفيذ قرارات الغلق والوقوف يداً واحدة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية أصدر محافظ المنوفية تعليماته لوكيل وزراة الصحة بتكليف مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية بشن حملات تفتيشية على الصيدليات بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الأدوية والكمامات الطبية و المستلزمات الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات الطبية والتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار لمنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، جاء ذلك خلال تفقده عدد من الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت بأحد الشوارع للتأكد من توافر كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن الحملات والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل الفورى مع المخالفين ، مشدداً بعدم التهاون معهم وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

فض الأسواق بمدينة الباجور بالمنوفية (1)
فض الأسواق بمدينة الباجور بالمنوفية 

 

فض الأسواق بمدينة الباجور بالمنوفية (2)
فض الأسواق بمدينة الباجور بالمنوفية

 

فض الأسواق بمدينة الباجور بالمنوفية (3)
فض الأسواق بمدينة الباجور بالمنوفية 

 

فض الأسواق بمدينة الباجور بالمنوفية (4)
فض الأسواق بمدينة الباجور بالمنوفية

 


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