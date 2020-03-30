صور.. فرع الهلال الأحمر بالغردقة ينظم حملة توعية للوقاية من "كورونا " صحة وسلامة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بمدينة الغردقة، أنه استكمالاً للدور التوعوى الذى يقوم به الهلال الأحمر، وعلى هامش البرنامج التدريبى" صحة وسلامة"، انطلقت حملة التوعية بأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد بمدينة الغردقة.

من جانبه، قال أيمن بربرى المنسق العام للبرنامج التدريبي، أن حملة التوعية تستهدف مركز رعاية الأحداث التابعة لجمعية الدفاع الاجتماعي، وذلك بهدف توعيتهم بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البربرى فى بيان له، أنه قام المدربون هشام خفاجة، وانجى علي، وصفاء اليمانى عضو فريق الاستجابة للطوارئ، وبحضور عاشور بشير مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى، وتم توعية أطفال المؤسسة.

ومن جانب آخر، قام الهلال الأحمر المصرى فرع الغردقة، بتنظيم حملة تطهير مكبرة بمدينة الغردقة للوقاية من فيروس كرونا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بقيادة خالد أحمد سيد رئيس مجلس الإدارة.

واستهدفت الحملة التى تراسها أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الأغاثة بالهلال الأحمر المصرى، "منطقة ميدان الدهار وشارع الكنيسة وميدان شكسبير وشارع البازارات وكنيسة الأنبا شنوده، وشارع جوبال والمنطقة الأزهرية ومصلحة الأحداث".

كان شكل الهلال الأحمر المصرى فرع الغردقة ، فرق من متطوعين لشن حملات تعقيم مكبرة بشوارع مدينة الغردقة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية فى الإجراءات الوقائية التى تنتهجها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وطاف متطوعى الهلال الأحمر المصرى من خلال فرق منظمة عدة شوارع بمدينة الغردقة بداية من شارع السلام، كذلك شارع الشيرتون، كما قاموا بتعقيم السيارات المارة فى الطرقات من خلال ماكينات رش محمولة على الأكتاف .

وارتدى المتطوعون زى الهلال الأحمر المميز ذات اللون الأحمر وانتشروا فى شوارع المدينة، بهدف التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا، كذلك قام أعضاء الهلال الأحمر المصرى بعمل توعية للمواطنين فى الشوارع وحثهم على الالتزام بتعليمات الحكومة فى حظر التجول والبقاء فى المنزل

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حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر



حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر



حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر



حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر



حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر



حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر



حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر



حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر

حملة الهلال الأحمر للتوعية بفيروس كورونا بالبحر الأحمر