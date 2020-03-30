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صور.. شباب قرية البروج يعقمون مدرسة شرق الأقصر لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 01:14 م
صور.. شباب قرية البروج يعقمون مدرسة شرق الأقصر لمكافحة فيروس كورونا شباب يعقمون مدرسة قريتهم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قام عدد من شباب قرية البروج التابعة لمدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، بأعمال التعقيم والتطهير لمدرسة البروج للتعليم الأساسي، وذلك لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقام الشباب بقرية البروج بأعمال التعقيم والتطهير بكافة الفصول الدراسية والمقاعد الخاصة بالطلبة، وكافة غرف المعلمين والطرقات والسلالم لتعقيم المدرسة لعدم إنتشار فيروس كورونا داخلها، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وحظر انتقال المواطنين أو التحرك على الطرق من 7م حتى 6ص.

وكان قد أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر،استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم بمواصلةحملات التعقيم والتطهير بكافة أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري – فى بيان صحفى - أن الحملات تضمنت رش وتطهير مقار النيابة الإدارية ومركز شرطة العوامية والأمن العام بالعوامية ومحطة السكك الحديدية وشوارع التكوين المهني والمحطة بمدينة الأقصر، ومركز الشرطة وادارة التموين والتأمينات الاجتماعية والسجل المدني بمدينة البياضية، ومقار التضامن الإجتماعي ومركز الشرطة ومركز الإسعاف ومركز الشباب والوحدة الصحية بالعضايمة، ومكتب القصب الزراعي ومكتب البريد والجمعية الزراعية ووحدة العضايمة البيطرية بمدينة إسنا، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسئولين بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعمال تعقيم المدارس لمكافحة فيروس كورونا بالاقصر
أعمال تعقيم المدارس لمكافحة فيروس كورونا بالاقصر

 

تعقيم مدرسة البروج بالبياضية
تعقيم مدرسة البروج بالبياضية

 

شباب القرية خلال تعقيم مدرستهم لمكافحة كورونا
شباب القرية خلال تعقيم مدرستهم لمكافحة كورونا

 

شباب قرية البروج ينطلقون فى تعقيم مدرستهم بالاقصر
شباب قرية البروج ينطلقون فى تعقيم مدرستهم بالاقصر

 

شباب قرية البروج ينطلقون فى تعقيم مدرستهم لمكافحة فيروس كورونا
شباب قرية البروج ينطلقون فى تعقيم مدرستهم لمكافحة فيروس كورونا

 


الاقصر

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