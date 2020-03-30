صور.. "زراعة الشرقية" تطهر المنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أجرت فرق التطهير المكلفة من قبل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وبالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز، تطهيرا لمبنى الأمن العام وتعقيم مبانى التغذية التابعة للإدارة الصحية وجارى العمل بجميع مراكز ونواحى المحافظة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية وبناء على التعليمات بضرورة الاستعداد الفوري نحو تجهيز العاملين وآلات الرش الظهرية فى عمليات التطهير الجماعي للأسطح والأماكن التابعة للمحافظة واستمرارا لجهود مديرية الزراعة بالشرقية والإدارات والمكاتب الزراعية التابعة وبالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلي.

وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من الوعى بأهمية دور المجتمع المدنى فى دعم ومعاونة الجهاز التنفيذى فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافه والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشأت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى إتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ ، أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحاليه التى تمر بها البلاد فى مواجهه أزمة فيروس كورونا ومدى إلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجوال ، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء هذه الأزمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .



جانب من أعمال التعقيم



جانب من أعمال التعقيم