اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "زراعة الشرقية" تطهر المنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:33 م
صور.. "زراعة الشرقية" تطهر المنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا جانب من اعمال التطهير
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت فرق التطهير المكلفة من قبل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وبالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز، تطهيرا لمبنى الأمن العام وتعقيم مبانى التغذية التابعة للإدارة الصحية وجارى العمل بجميع مراكز ونواحى المحافظة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية وبناء على التعليمات بضرورة الاستعداد الفوري نحو تجهيز العاملين وآلات الرش الظهرية فى عمليات التطهير الجماعي للأسطح والأماكن التابعة للمحافظة واستمرارا لجهود مديرية الزراعة بالشرقية والإدارات والمكاتب الزراعية التابعة وبالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلي.

وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من الوعى بأهمية دور المجتمع المدنى فى دعم ومعاونة الجهاز التنفيذى فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافه والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشأت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى إتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ ، أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحاليه التى تمر بها البلاد فى مواجهه أزمة فيروس كورونا ومدى إلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجوال ، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء هذه الأزمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

 

جانب من أعمال التعقيم (1)
جانب من أعمال التعقيم

 

جانب من أعمال التعقيم (2)
جانب من أعمال التعقيم 

 

جانب من أعمال التعقيم (3)
جانب من أعمال التعقيم 

كورونا

الشرقيه

محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

زراعه الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة