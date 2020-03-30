صور.. زحام أمام مكاتب البريد فى قنا..والمحافظ يشيد بالتزام المواطنين بالتعليمات

قنا- وائل محمد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حركة تنظيم المواطنين أمام مركز الخدمات البريدية بميدان مديرية أمن قنا ضمن مبادرة " كلنا واحد " للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يرافقه العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية .



1 محافظ قنا يتابع اجراءات تنظيم حركة المواطنين بمركز الخدمات البريدية

أوضح محافظ قنا أن مبادرة كلنا واحد التي تنفذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقوم بعمل استراحات مزودة بمظلات وكراسي للمواطنين امام العديد من المصالح الحكومية بالمحافظة ضمن الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" والتي تكفل سلامة المواطنين.



2 محافظ قنا يتابع اجراءات تنظيم حركة المواطنين بمركز الخدمات البريدية

وأكد الداودى علي إلتزام المواطنين بالتدابير الوقائية واستجابتهم لقرارات الحكومة للحفاظ علي صحة المواطنين من العدوى، كما أشاد بمبادرة عدد من شباب المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة بتطهير وتعقيم الشوارع والمديريات الخدمية والوحدات المحلية والقروية وأماكن تجمع المواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



4 محافظ قنا يتابع اجراءات تنظيم حركة المواطنين بمركز الخدمات البريدية

يذكر أن محافظ قنا اللواء اشرف الداودي قد أكد في وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا اياهم بالحد من التجمعات مؤكدا ان أجهزة الدولة لا تألوا جهداً في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شانها ان تحافظ علي صحة المواطنين من العدوى.



من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الإزدحام.



3 محافظ قنا يتابع اجراءات تنظيم حركة المواطنين بمركز الخدمات البريدية

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .



محافظ قنا يتابع اجراءات تنظيم حركة المواطنين بمركز الخدمات البريدية



كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.



مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.



وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .



جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.



كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة، وعدد من المؤسسات الأخرى.

