صور.. زحام أمام البنوك ومكاتب البريد بكفر لشيخ .. والمحافظ يوفر استراحات

كفر الشيخ _ محمد سليمان

شهد عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين على صرف رواتبهم أو صرف ما يحتاجونه من أرصدتهم من ماكينات الصرف للبنوك المتعددة، ما أدى لازدحام أمامها، برغم وجود كراسى أمام البنوك لجلوس المواطنين ، كما تواجد عدد كبير أمام مكاتب البريد اضافه إلى ازدحام لتسجيل العمالة الغير منتظمة لبياناتها، أو لصرف ال500 جنيه التى أقرتها الدولة لهم، وزحام أمام السنترلات.

مما دفع عدد من رؤساء المدن لتوفير كراسى للمواطنين للجلوس عليها، وتعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى عقب كل موظف يصرف راتبه، بالتعاون مع عدد من الشباب التطوع ضمن المشاركة المجتمعية التى تشهدها مدن وقرى المحافظة، لتنظيم صرف الرواتب والمعاشات وال500 جنيه العمالة الغير منتظمة أمام ماكينة البريد وماكينات الصرف، لمنع أى تكدس يأتى هذا فى إطار مكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها أجهزة المحافظة.

وبرغم ما تم توفيره للمواطنين من كراسى وغيرها إلا أن عدد من المواطنين لم يستجيبوا بأن يلتزم كل مواطن بدوره المحدد له من خلال أرقام معينه، ودشن عدد من المواطنين مبادرة "صحتك أهم من مرتبك" لتجنب الزحام .

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن بتوفير كراسى للمواطنين والجلوس عليها منعا للزحام وعدم الاختلاط، حفاظا على صحة المواطنين بالتعاون مع المشاركة المجتمعية.

وأضاف المحافظ أنه وجه بزيادة عدد المنافذ لصرف العمالة غير المنتظمة ال500 جنيه وعددهم 1540 عاملا، وجارى تسجيل بيانات أخرين وفى حالة الاستحقاق سيتم صرف مستحقاتهَم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإجراءات الوقائية المُتخذة فى المحافظة، والتى تضمنت زيادة أعداد فرق التقصى الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومى والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى التأكد من تطبيق العزل الذاتى كاجراء احترازي، بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس والفعاليات والعروض الفنية وتقليل أعداد العاملين بالوحدات الخدمية، ومنع التجمعات بحظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية فى إقامة الأفراح، بالإضافة إلى إيقاف تقديم الشيشة فى المقاهى والمطاعم، وفق خطة الدولة وفى إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.