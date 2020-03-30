اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رش وتعقيم شوارع مدينة المراغة بسوهاج وتحرير 18 محضر ضد المخابز

الإثنين، 30 مارس 2020 01:18 م
صور.. رش وتعقيم شوارع مدينة المراغة بسوهاج وتحرير 18 محضر ضد المخابز رش وتطهير
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج تحت إشراف حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية أعمال رش وتطهير بمدينة المراغة بحضور أحمد أبو همام نائب رئيس المركز حيث تم تطهير وتعقيم الشوارع، والمصالح الحكومية  بشارع السجل والسنترال، ومركز الشباب والرياضة وشارع المحكمة ومكتب التموين ومؤسسة التكافل الاجتماعى.

وفى سياق متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالاشتراك مع إدارة تموين المراغة حملة تموينية على المخابز البلدى المدعمه للتأكد من انتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونيه وعدم تسرب الدقيق المدعم للسوق السوداء وأسفرت  عن تحرير 18 محضر للمخابز البلدى وجارى العرض على الجهات المختصة .

كانت محافظة سوهاج قد قررت منع الأسواق العامة والعشوائية بمختلف مراكز المحافظة من خلال حملات مكبرة شنتها مراكز " طهطا، والمنشاة، وأخميم، وحى الكوثر والبلينا "،وغلق جميع المحال والمقاهى فى المواعيد المحددة، واستمرار عمليات التطهير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن الالتزام بالإجراءات والقرارات الخاصة بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.

وفى وقت سابق أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 406 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة خلال اليومين الماضيين، للحفاظ على الشكل الحضارى اللائق، وحرصا على صحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم رفع 125 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية فى الفترة الصباحية استهدفت شوارع المدينة بقطاع شيخ العرب، وقطاع الأبعدية، ومدخل مدينة جرجا، وقطاع المشتل، والحى القبلي، وشوارع "عمر مكرم، والإمام الشاطبي، الساحة، وبورسعيد، وعبدالله النديم، و الإمام الترمذي، وسعد بن معاذ بالمشتل ".

 

91050167_3430308186996006_9038015468996132864_n
 

 

91060949_3430308980329260_5216848701435150336_n
 

 

91099668_3430307953662696_4571543828149829632_o
 

 

91117750_3430308316995993_2639178161245388800_n
 

 

91134863_3430308760329282_375606821454348288_n
 
 
91153953_3430308923662599_520564918336880640_n
 

 

91162743_3430308083662683_6456724069512380416_n

محافظه سوهاج

مدينه المراغة

تعقيم الشوارع

مخالفات بالمخابز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة