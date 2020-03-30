صور.. رش وتعقيم شوارع مدينة المراغة بسوهاج وتحرير 18 محضر ضد المخابز

سوهاج - عمرو خلف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج تحت إشراف حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية أعمال رش وتطهير بمدينة المراغة بحضور أحمد أبو همام نائب رئيس المركز حيث تم تطهير وتعقيم الشوارع، والمصالح الحكومية بشارع السجل والسنترال، ومركز الشباب والرياضة وشارع المحكمة ومكتب التموين ومؤسسة التكافل الاجتماعى.

وفى سياق متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالاشتراك مع إدارة تموين المراغة حملة تموينية على المخابز البلدى المدعمه للتأكد من انتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونيه وعدم تسرب الدقيق المدعم للسوق السوداء وأسفرت عن تحرير 18 محضر للمخابز البلدى وجارى العرض على الجهات المختصة .

كانت محافظة سوهاج قد قررت منع الأسواق العامة والعشوائية بمختلف مراكز المحافظة من خلال حملات مكبرة شنتها مراكز " طهطا، والمنشاة، وأخميم، وحى الكوثر والبلينا "،وغلق جميع المحال والمقاهى فى المواعيد المحددة، واستمرار عمليات التطهير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن الالتزام بالإجراءات والقرارات الخاصة بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.

وفى وقت سابق أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 406 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة خلال اليومين الماضيين، للحفاظ على الشكل الحضارى اللائق، وحرصا على صحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم رفع 125 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية فى الفترة الصباحية استهدفت شوارع المدينة بقطاع شيخ العرب، وقطاع الأبعدية، ومدخل مدينة جرجا، وقطاع المشتل، والحى القبلي، وشوارع "عمر مكرم، والإمام الشاطبي، الساحة، وبورسعيد، وعبدالله النديم، و الإمام الترمذي، وسعد بن معاذ بالمشتل ".























