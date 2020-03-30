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صور.. حملة لتعقيم وتطهير المؤسسات الحكومية بدمياط لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:41 م
صور.. حملة لتعقيم وتطهير المؤسسات الحكومية بدمياط لمواجهة فيروس كورونا المشاركون بالحملة
دمياط - معتز الشربينى

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نفذت جمعية الكشافة البحرية فرع دمياط حملة تطهير وتعقيم شاملة لعدة أماكن في محافظة دمياط ضمت: محطة القطار، مدرسة اللغات الثانوية، مديرية الشباب والرياضة، مديرية التربية والتعليم، الشركة المصرية للاتصالات، إدارة دمياط التعليمية. وقام أعضاء الكشافة بتعليق  لوحات إرشادية تحفز الموظفين على كيفية الحماية والوقاية.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط  قد واصلت برامجها لتعقيم وتطهير عدد 11 إدارة إجتماعية و61 وحدة اجتماعية يومياً، وكذا دور المسنين وكافة المؤسسات التابعة لها وتزويدها بالأدوات الوقائية والكاشف الحرارى ومستلزمات التطهير من قبل الجمعيات الأهلية وتواجد مشرفين للتوعية بالأسلوب الصحى، فضلا عن إتمام جميع التجهيزات الخاصة بمبنى الإغاثة والمستشفيات التابعة للجمعيات والاستعداد التام لمواجهة أية طوارئ قد تحدث.

وكشف حسام عبد الغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عن تعاون المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشر التوعية بين المواطنين بالأساليب الوقائية وضرورة التزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم التواجد بالتجمعات، وذلك لتجنب العدوى والحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية لمستشفيات الصدر والحميات ودمياط العام والتخصصى، لافتا إلى العمل على تطهير الشوارع ودور العبادة والمؤسسات الحكومية و الكليات بجامعة دمياط وكذلك التنسيق مع هيئة البريد لتقديم الرعاية للعملاء وأصحاب المعاشات بإقامة خيم وتوفير مقاعد لتسهيل الحصول على المعاش والحد من الازدحام.

 

حملة تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية (1)
حملة تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية 

 

حملة تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية (2)
حملة تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية 

 

حملة تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية (4)
حملة تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية 

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