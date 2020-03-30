صور.. حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بقنا

قنا- وائل محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا،اليوم الاثنين،تنفيذ حملة تعقيم وتطهير ديوان عام مديرية التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة،أنه تم توفير المطهرات والأدوات اللازمة للنظافة والتعقيم مع تأكيد عملية التطهير بشكل دورى مع التشديد على الموظفين بضرورة اتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة وما تقدمه فى توعية للجميع حفاظا على صحتهم وأهمية اتباع تعليمات مجلس الوزراء بعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى حفاظا على أرواحهم وذويهم.



1 حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا

ووجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتشكيل مجموعات عمل لادارة الأزمة بمديريات التربية والتعليم بقنا ومديرية لطب البيطري لتشكيل ثلاث مجموعات عمل تولت تعقيم وتطهير المكاتب الإدارية بجناحي المديرية وقاعة الاجتماعات و صالة شئون الطلاب ومخازن المديرية مستخدمين غاو رابع أكسيد الالومتيوم ، بجانب أعمال التعقيم والتطهير لدواوين الإدارات التعليمية و المدارس.



2 حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا

وفى سياق أخر قال أسعد أحمد السيد، وكيل وزارة القوي العاملة في قنا، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، بدأت من اليوم الاثنين، وحتى 29 من شهر أبريل، صرف منحة استثنائية بمبلغ 500 جنيه، من خلال مكاتب البريد، للعمال المقيدين بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة والبالغ عددهم حوالي 5 آلاف عامل، بإجمالي مبلغ حوالي مليونين و360 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد.



4 حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا

كانت وزارة القوى العاملة ناشدت العمالة غير المنتظمة الراغبة بتسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg بهدف صرف منح استثنائية.



3 حملة تعقيم وتطهير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا

وكان عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الأحد الماضى، اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والمسئولين بالوزارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة ومديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .