صور.. حملات تموينية على المخابز ومحلات الخضروات واللحوم برأس غارب لضبط الأسعار

من جانبه قال اللواء ايهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، أن في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الأسواق من خلال الحملات التموينية المتكررة تم توجيه مكتب التموين بغارب بعمل حملات تموينية على الاسواق .

وأضاف رئيس مدينة غارب، أن أعضاء مكتب تموين غارب قام بعمل حملات تموينية على المخابز، والتأكد من توافر الخبز، وكذلك ارصدة الدقيق، وتم المرور على محلات الخضر، والتزام التجار بالأسعار المعلنة، وعدم المغالاة علي المواطنين.

كذلك تم المرور على محلات الاسماك للتحقق من صلاحيتها ومحلات الجزارة، مؤكداً أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 مخالفات منها 5 مخالفات لعدم حيازة شهادة صحية، و 2 مخالفة عدم الاعلان عن الأسعار .

كما قامت الحملات التموينية بالمرور على مستودع الشركة المصرية للسلع والتأكد من حجم ارصدة السلع الاساسية والتموينية .

من جانب أخر أكد مجلس مدينة غارب على أستمرار أعمال التعقيم والتطهير بشوارع المدينة بالاشتراك مع الحماية المدنية، وكذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع غارب.

وصرح اللواء ايهاب رافت، رئيس المدينة، أنه تم استكمال أعمال التطهير وتعقيم شوارع المدينة، بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية، وأستهدفت أعمال التطهير اليوم منطقة عمارات الكمين، وعمارات حى الأمل، ومنطقة الوادى، ومنطقة العبور، وشارع العروسة، ومنطقة العشوائيات، كذلك عشش الجبل، وعشش البلد.

وأضاف رئيس المدينة في بيان له، أن كذلك تم تعقيم ََتطهير عدة شوارع رئيسية في المدينة مثل شارع السعودي، وشارع الوادي، ووسط المدينة، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة ومنع انتشاؤر فيروس كورونا المستجد.