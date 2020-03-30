اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تطهير وتعقيم 19 منشأة حيوية لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى الأقصر

الإثنين، 30 مارس 2020 10:14 ص
صور.. تطهير وتعقيم 19 منشأة حيوية لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى الأقصر الطب البيطرى بالأقصر يعلن تطهير وتعقيم 19 منشأة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر،استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم بمواصلةحملات التعقيم والتطهير بكافة أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري – فى بيان صحفى - أن الحملات تضمنت رش وتطهير مقار النيابة الإدارية ومركز شرطة العوامية والأمن العام بالعوامية ومحطة السكك الحديدية وشوارع التكوين المهني والمحطة بمدينة الأقصر، ومركز الشرطة وادارة التموين والتأمينات الاجتماعية والسجل المدني بمدينة البياضية، ومقار التضامن الإجتماعي ومركز الشرطة ومركز الإسعاف ومركز الشباب والوحدة الصحية بالعضايمة، ومكتب القصب الزراعي ومكتب البريد والجمعية الزراعية ووحدة العضايمة البيطرية بمدينة إسنا، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسئولين بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى إستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع، حيث تم مساء أمس الأحد، إستكمال تطهير شوارع ونجوع حي المطار كاملاً بمنطقة المطار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة التي تليق بأهالينا والتعاون المشترك بين مجلس مدينة الأقصر ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين داخل نطاق مدينة الأقصر، حيث أن المواطن هو الشريك الأصيل في رسم هذه الصورة الرائعة، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، على أنه استهدفت الحملات للتعقيم والتطهير المناطق التالية:- (نجوع الدقايق والكولة ونجع العرب وريان وغنيم وسليمان وعطيتو ونجع عبد العاطى وانتهت بشارع منشأة العماري الرئيسي ونجع العوابد بالإضافة إلى أعمال حملة النظافة بالوردية الليلية واستهدفت الكوبري العلوي وامتداد أكمنة يسي والعمارى الطريق السريع)، وذلك لرفع كمية من مخلفات القصب وذلك في اليوم الخامس من أيام حظر التجول.

الطب البيطرى بالأقصر يعلن تطهير وتعقيم 19 منشأة حيوية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا
الطب البيطرى بالأقصر يعلن تطهير وتعقيم 19 منشأة حيوية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا

 

رجال الطب البيطرى خلال تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية
رجال الطب البيطرى خلال تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية

 

فعاليات التعقيم اليومية للمنشآت بالأقصر
فعاليات التعقيم اليومية للمنشآت بالأقصر

 


الاقصر

الطب البيطرى بالاقصر

تعقيم المنشات بالاقصر

اخبار الاقصر

حملات التعقيم والتطهير بالاقصر

مكافحة فيروس كورونا

فيروس كورنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مديريات الأمن ترفع شعار "المواطنون لديهم وعى وملتزمون بالبقاء فى منازلهم فترة الحظر".. المنوفية والإسكندرية والغربية وقنا وأسوان لم تسجل حالات خرق.. ومخالفات طفيفة بالأقصر والشرقية والقليوبية وسوهاج

الإثنين، 30 مارس 2020 04:48 ص

صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة بأحياء المدينة

الإثنين، 30 مارس 2020 01:02 ص

شاهد.. تجهيز المطهرات وأدوات التعقيم للعاملين بشركة المياه بالأقصر

الإثنين، 30 مارس 2020 12:09 ص

صور.. مبادرات من شباب الأقصر لتطهير المنازل بالجهود الذاتية

الإثنين، 30 مارس 2020 12:07 ص

صور.. سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الأحد، 29 مارس 2020 11:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة