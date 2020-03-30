صور.. تطهير وتعقيم 19 منشأة حيوية لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر،استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم بمواصلةحملات التعقيم والتطهير بكافة أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري – فى بيان صحفى - أن الحملات تضمنت رش وتطهير مقار النيابة الإدارية ومركز شرطة العوامية والأمن العام بالعوامية ومحطة السكك الحديدية وشوارع التكوين المهني والمحطة بمدينة الأقصر، ومركز الشرطة وادارة التموين والتأمينات الاجتماعية والسجل المدني بمدينة البياضية، ومقار التضامن الإجتماعي ومركز الشرطة ومركز الإسعاف ومركز الشباب والوحدة الصحية بالعضايمة، ومكتب القصب الزراعي ومكتب البريد والجمعية الزراعية ووحدة العضايمة البيطرية بمدينة إسنا، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسئولين بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى إستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع، حيث تم مساء أمس الأحد، إستكمال تطهير شوارع ونجوع حي المطار كاملاً بمنطقة المطار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة التي تليق بأهالينا والتعاون المشترك بين مجلس مدينة الأقصر ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين داخل نطاق مدينة الأقصر، حيث أن المواطن هو الشريك الأصيل في رسم هذه الصورة الرائعة، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، على أنه استهدفت الحملات للتعقيم والتطهير المناطق التالية:- (نجوع الدقايق والكولة ونجع العرب وريان وغنيم وسليمان وعطيتو ونجع عبد العاطى وانتهت بشارع منشأة العماري الرئيسي ونجع العوابد بالإضافة إلى أعمال حملة النظافة بالوردية الليلية واستهدفت الكوبري العلوي وامتداد أكمنة يسي والعمارى الطريق السريع)، وذلك لرفع كمية من مخلفات القصب وذلك في اليوم الخامس من أيام حظر التجول.



الطب البيطرى بالأقصر يعلن تطهير وتعقيم 19 منشأة حيوية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا



رجال الطب البيطرى خلال تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية