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صور.. تطهير وتعقيم سمالوط فى المنيا لمواجهة "كورونا" من خلال رش الشوارع

الإثنين، 30 مارس 2020 10:33 ص
صور.. تطهير وتعقيم سمالوط فى المنيا لمواجهة "كورونا" من خلال رش الشوارع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدة المحلية بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا أعمال الرش والتطهير، حيث تفقد محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، شوارع أحياء المدينة ورشها ضمن الاجراءات التى اتخذتها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، بالإشتراك مع الطب البيطرى بسمالوط برئاسة الدكتور مجدى عبد الستار وشركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس مصطفى نعمان .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة نظافة وتطهير لبعض الشوارع والميادين بمدينة بنى مزار وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية وشباب ببنى مزار.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوحدة المحلية تلقت بلاغ يفيد بوجود طفح وانسداد بشارع أحمد عبد العال بطريق نزلة الدليل وعلى الفور تم التحرك واستدعاء القائمين على الصرف الصحى بشركة المياه ببنى مزار وتم إصلاح العطل والانتهاء منه.

كما قامت الوحدة المحلية بحملة إزالة تعديات على أرض زراعية أسفرت عن إزالة 3 حالات بمساحة 1 قيراط و20 سهم بحوض واصف والخزام وسوارس ببندر بنى مزار.

وفى مغاغة تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة رفع مقلب القمامة الوسيط بالشيخ زياد وبالجهود الذاتية ونقله إلى الظهير الصحراوى الغربي، حيث تم رفع 520 متر مكعب، وذلك فى ضوء رفع الحالة العامة للنظافة والاهتمام بالصحة وحرصا على انتشار الوباء فى تواجد القمامة.

كما ناشد اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة المواطنين بالالتزام بوقت فرض حظر التجوال حرصا على سلامتهم واتباع الإجراءات الوقائية لذلك حتى نعبر هذه المرحلة بسلام.

وفى ضوء توجيهات اللواء محافظ أسامة القاضى ،يتابع باستمرار المهندس محمد سيد رئيس المدينة بجميع القرى والأحياء أعمال النظافة والتى تتم طبقا لدوريات منتظمة على نحو يضمن نظافة الشوارع بما يتناسب والنهج الوطنى فى التدقيق على أمور النظافة ورفع التراكمات وتعقيم الشوارع، وبخاصة فى ظل الظروف والإجراءات التى تتخذها الدولة لمكافحة فيرس كورونا المستجد.

وكان محافظ المنيا وجه رئيس مدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصراف بالبنوك حيث وفرت الوحدة المحلية مقاعد لاستراحة العملاء فى انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تزاحم.

ومن جهة أخرى يتابع رئيس مجلس المدينة ونوابه بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالمنيا أعمال تطهير الشوارع والميادين الرئيسية.

 

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