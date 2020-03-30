اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:37 ص
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صور.. التحالف العربى يستعرض صواريخ أطلقها الحوثيين والدفاعات السعودية دمرتها

الإثنين، 30 مارس 2020 02:37 ص
صور.. التحالف العربى يستعرض صواريخ أطلقها الحوثيين والدفاعات السعودية دمرتها حطام الصاروخ
كتب وكالات

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أكد المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، أن الاستهداف الذى نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية مساء يوم السبت، بإطلاق صاروخين بالستيين باتجاه المملكة استهداف متعمد للمدنيين، ولوحدة وتضامن دول العالم خاصة مع الظروف الاستثنائية العالمية فى مواجهة فيروس كورونا.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء فى تصريح صحفى للمالكى لوسائل الإعلام عقب اعتراض قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه المملكة.

 

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، بإن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

 

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى، أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض و مدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

 

وبين العقيد المالكى أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثورى الإيرانى فى هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقى لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيرانى الداعم لها، حيث أن هذا الاعتداء الهمجى لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة فى هذه الظروف الصعبة والعصيبة والتى يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشى الوباء العالمى كورونا (كوفيد -19).

 

وتابع المالكى، أن هذا التصعيد من قبل المليشيا الحوثية لا يعكس إعلان المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها فى الانخراط مع الحكومة اليمنية بإجراءات بناء الثقة والوصول إلى حل سياسى شامل ينهى الانقلاب، وإنما هى استمرار لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة لتعميق معاناة الشعب اليمنى الشقيق وعدم امتلاك المليشيا الحوثية للإرادة والقرار فى إنهاء الأزمة، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين ، وحماية الأمن الإقليمي

السعودية تدمر صاروخا بالستيا
السعودية تدمر صاروخا بالستيا

 

العقيد تركى المالكى يستعرض الصاروخ بعد تدميره
العقيد تركى المالكى يستعرض الصاروخ بعد تدميره

 

العقيد تركى المالكى يستعرض الصاروخ
العقيد تركى المالكى يستعرض الصاروخ

 

بقايا الصواريخ
بقايا الصواريخ

 

جزء من الصاروخ عقب تدميره
جزء من الصاروخ عقب تدميره

 


التحالف العربى

السعودية

أخبار السعودية

الحوثيين

الدفاعات السعودية

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