صور.. التحالف الدولى يسلم قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية

كتب وكالات

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء، لحظة تسليم قوات التحالف الدولى قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية بالمنطقة الخاصة بها فى قاعدة كركوك الجوية فى محافظة كركوك 250كم شمالى بغداد.

وقالت إن عملية التسليم للقوات الأمنية العراقية جرت بمراسم عسكرية، وبحضور قيادات عسكرية عراقية ومن قوات التحالف الدولى داخل قاعدة كركوك الجوية .

وسبق أن تسلمت القوات العراقية قبل أيام قاعدة القيارة العسكرية فى محافظة نينوى 400كم شمالى بغداد.



استعداد قوات التحالف للرحيل



القوات العراقية تتسلم القاعدة



تسليم القاعدة الجوية للقوات العراقية



تسليم وتسلم القاعدة الجوية