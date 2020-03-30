اليوم السابع
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صور.. استئناف الدراسة شمال الصين مع انخفاض حدة انتشار وباء كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:10 ص
صور.. استئناف الدراسة شمال الصين مع انخفاض حدة انتشار وباء كورونا استئناف الدراسة بالصين مع انخفاض انتشار كورونا
كتب وكالات

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فتحت المدارس بمقاطعة شانشى شمالى الصين أبوابها أمام الطلبة بعد انخفاض حدة انتشار وباء كورونا، وأبرزت وكالة شينخوا صوا للطلبة فى المرحلة الثانوية، وهم يتلقون أول درس بعد استئناف التعليم فى المدرسة.

 

ومع انخفاض حدة تفشى فيروس كورونا الجديد، تم استئناف الدراسة للطلبة فى الصف الأخير من المدرسة الثانوية، وقد اتخذت المدرسة سلسلة من التدابير بما فى ذلك ترتيب ساعات تناول الطعام بالتعاقب، والحد من عدد الطلاب والفصول الدراسية وترتيب حافلات مدرسية خاصة، وذلك لضمان صحة الطلاب وسلامتهم واستئنافهم الدراسة على نحو سلس.

 

وفى السياق ذاته، استؤنفت خدمات رحلات الركاب الجوية داخل الصين فى مطارات بمقاطعة هوبى بوسط الصين باستثناء مطار تيانخه فى حاضرة المقاطعة مدينة ووهان التى كانت المدينة الأكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد اعتبارا اليوم، بينما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية فى جميع المطارات فى المقاطعة، وفقا لأشعار صادر عن مصلحة الطيران المدنى الصينية.

 

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أقلعت طائرة ركاب تابعة لشركة فوتشو للخطوط الجوية على متنها 64 راكبا من مطار المضائق الثلاث فى مدينة ييتشانج بالمقاطعة متوجهة الى مدينة فوتشو حاضرة مقاطعة فوجيان بجنوب شرقى البلاد، حيث تعتبر هذه الرحلة الأولى من نوعها بعد استئناف حركة الرحلات الجوية فى المقاطعة، ما يشير إلى استئناف الطيران المدنى الذى كان معلقا لمدة شهرين تقريبا فى المقاطعة.

 

وتم اجراء عمليات التطهير فى مطار المضائق الثلاثة بشكل شامل قبل استئناف الرحلات الجوية، بالاضافة الى اجراء التدريبات للموظفين وفحص المخاطر الأمنية الكامنة للمرافق.

الطلاب يتلقون دراستهم
الطلاب يتلقون دراستهم

 

الطلبة فى اول يوم دراسة
الطلبة فى اول يوم دراسة

 

لحظة دخول الطلاب المدرسة
لحظة دخول الطلاب المدرسة

 

 


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