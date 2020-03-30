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صحيفة أمريكية:تغيير ترامب طريقة تعامله مع كورونا جاء بعد إصابة صديق له بالمرض

الإثنين، 30 مارس 2020 10:11 ص
صحيفة أمريكية:تغيير ترامب طريقة تعامله مع كورونا جاء بعد إصابة صديق له بالمرض دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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على مدار ستة أيام متتالية، ظل الرئيس الأمريكى ترامب يتحدث عن إعادة فتح الولايات المتحدة سريعا، وأراد، كما قالت صحيفة واشنطن بوست، أن يتوجه الأمريكيون إلى مكاتبهم مجددا، وأن يعود العملاء إلى المطاعم ويتجمع المتسوقون فى المراكز التجارية دون قلق من العدوى. وتحدث ترامب عن موعد إعادة الفتح فى 12 إبريل، واختاره بشكل اعتباطى لأنه اعتقد أنه سيكون جميلا أن تمتلئ الكنائس بالمصلين فى عيد الفصح، ثم ذهب بعيدا، وسعى للخروج عن نسق التقييمات التشاؤمية لخبراء الصحة العامة وحكام الولايات ورؤساء البلديات الذين يحاربون للمساعدة فى إنقاذ الأرواح، والذين قالوا إن عبد الفصح سيكون مبكرا جدل لأن الأسوأ لم يات بعد.

لكن ترامب  تراجع أمس الاحد، وأعلن أن توجيهات التباعد الاجتماعى التى أقرتها الحكومة الفيدرالية والتى كان من المفترض أن تنتهى اليوم الاثنين، ستمتد إلى 30 إبريل.

واعترف الرئيس الأمريكى  أن العدو الصامت، كورونا كما يسميه، يحقق فوزا مع وصول عدد الوفيات فى الولايات المتحدة إلى 2400 وبينهم حوالى ألف فى ولاية نيويورك وحدها.

 وقال ترامب إن قراراه سببه العلم، لكنه ربما تأثر أكثر برؤية حقائب الجثث التى تخرج من المستشفيات قرب منزله فى نيويورك، وعلم أن صديقا له فى غيبوبة.

وتقول واشنطن بوست إن ترامب ربما بدأ يغير نهجه إزاء الوباء لانه بدأ يقترب من مدينته. فى الأسبوع الماضى ، أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وأقرب حليف لترامب على الساحة العالمية إصابته بكورونا. وقال ترامب أمس الأحد ولأول مرة أن صديقا له لم يكشف عن اسمه يكافح لمحاربة المرض.

وقال ترامب عن صديقه إنه كبير السن وثقيل الوزن لكنه شخص قوى، وذهب إلى المستشفى وبعد يوم دخل فى غيبوبة. وأصبح فاقد الوعى وحالته ليست جيدة.

وكان ذلك اختلافا، كما تقول واشنطن بوست، عن الطريقة التى تحدث بها الأسبوع الماضى عن كورونا عندما شبهه بالأنفلونزا الموسمية او حوادث السيارات، وقال إن كليهما مسئولان عن وفيات أكثر من الوباء الحالى.


دونالد ترامب

كورونا فى الولايات المتحدة

التباعد الاجتماعى

الرئيس الأمريكى

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