صحة الشرقية: نقل العيادات الخارجية للوحدات الصحية لمنع الزحام بالمستشفيات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه نظراً للإجراءات الوقائية التي تتخذها القيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة، وبناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وبإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بنقل العيادات الخارجية بالمستشفيات إلي المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك لمنع التكدس والتجمعات ومنع انتشار العدوى، تستمر الفرق الطبية من الأطباء بالتخصصات المختلفة، وهيئة التمريض، والصيادلة، ومسئولي التذاكر، بتقديم الخدمة الطبية للعيادات الخارجية للمواطنين، بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، حيث يتم توقيع الكشف الطبي علي المرضي، وصرف العلاج اللازم لكل تخصص علي تذكرة العيادة .

كما وجه الدكتور هشام مسعود بوضع لوحات إرشادية بجميع المستشفيات موضح بها أماكن نقل العيادات ومواعيد العمل لكل تخصص من التخصصات الطبية، وتخصيص إستراحة لراحة المواطنين خارج المبني، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالعيادات الخارجية، مناشداً المواطنين بإتباع التعليمات الصحية والوقائية للحفاظ علي صحتهم.

وكان عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور وكيل المديرية، ومديرى العموم، وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة خلال الفترة الراهنة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لأى مشكلة.

وتم مناقشة حيثيات نقل الخدمات الطبية من العيادات الخارجية بالمستشفيات للمراكز الطبية، والوحدات الصحية المجاورة، والتشديد على متابعة انتظام الفريق الطبى فى أداء الخدمة الطبية، ومناقشة صرف الأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة، وأيضاً الألبان بكميات تكفى لمدة 3 أشهر، وتوصيلها للمنازل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الدولة للحد من التكدس والتجمعات، لمنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.