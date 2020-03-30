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"صحة الشرقية": دورات تدريبية مكثفة للأطباء على أعمال العناية المركزة

الإثنين، 30 مارس 2020 08:09 م
"صحة الشرقية": دورات تدريبية مكثفة للأطباء على أعمال العناية المركزة جانب من الدورات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أجرت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور ياسر السويدى مدير الإدارة، والدكتور شريف شاهين المشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، تدريبا لأطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخرى "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمي، المتوطنة، النفسية والعصبية" بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، على أعمال العناية المركزة، على رأس العمل بالعناية المركزة، استعدادا لتكليفهم بنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وفى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية العلاجية، إستعدادا لأى مستجدات تخص فيروس كورونا.

ووجه وكيل الوزارة، بتخصيص مركزين لتدريب جميع الأطباء بالمستشفيات بهما، الأول بمستشفى فاقوس النموذجي، ويضم مستشفيات شمال الشرقية، والمنطقة الوسطي، والثانى بمستشفى حميات الزقازيق، ليتم تدريب باقى مستشفيات المحافظة به، كما كلف وكيل الوزارة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بتدريب جميع الأطباء بالتخصصات المتبقية الأخري، على الانعاش القلبى الرئوى المتقدم، وذلك بالمركزان التى تم تحديدها، وأيضاً وضع خطة لتدريب جميع هيئة التمريض بكل مستشفي، على الانعاش القلبى الرئوى والمتقدم BLS لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

وفى سياق متصل قام فريق مكافحة العدوى بمستشفى ههيا المركزي، بتنفيذ دورة تدريبية لهيئة التمريض بالمستشفي، بإشراف الدكتور عبد الباسط خلاف مدير المستشفي، للتدريب على أساليب وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوى داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، مع التدريب على كيفية متابعة الحالات المرضية للحصول على أفضل خدمة طبية، وكيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوى أثناء التعامل مع مرضى الأمراض التنفسية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.


محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

صحه الشرقية

العناية المركزة

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