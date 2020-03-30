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صحة الإمارات تجرى 220 ألف فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:25 م
صحة الإمارات تجرى 220 ألف فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا الصحة الإماراتية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، إجرائها أكثر من 220 ألف فحص مخبرى فى الدولة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية فى الدولة، فى إطار الجهود الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار فى الدولة، والحد من انتشار الفيروس.

ووفقا لحساب الصحة الإماراتية على تويتر، تؤكد الأرقام الأخيرة كفاءة وقدرات النظام الصحى فى الدولة وجاهزيته للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت أمس الأحد، عن رصدها 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدى، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، ليصل إجمالى الحالات التى تم تشخيصها إلى 570 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصا من كل من (نيوزيلاندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا، بولندا)، وشخصين من كل من (البرازيل، السويد، أستراليا، أثيوبيا، كندا، لبنان، السودان، السعودية والبرتغال)، و3 حالات من كل من (إيطاليا وإيرلندا)، و6 أشخاص من مصر، و7 أشخاص من كل من (الإمارات والفلبين)، و16 شخصا من بريطانيا، و30 شخصا من الهند.. موضحة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاماً، تعود إلى إصابتها بعدة أمراض مزمنة مما عرضها الى مضاعفات أدت الى الوفاة.. منوهة بشفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، مبينة أن هذه الحالات تعود لشخص من الفلبين وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.

 


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