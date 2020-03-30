"شو إعلامى".. إيران تضئ برج طهران باللون الأخضر بزعم دعم الأطباء.. فيديو

كتب محمد شعلان

رغم استهتار السلطات الإيرانية بأرواح الشعب الإيراني وسقوط آلاف الضحايا بفيروس كورونا، وعدم التزام حكومة الارشاد الإيرانية بأي معايير طبية عالمية للحفاظ على أرواح مواطنيهم، اكتفت حكومة إيران ببعض الحركات الخادعة ومظاهر الاستعراض الإعلامي فقط، من خلال اضاءة برج طهران المشهور بـ"برج الميلاد" أنواره باللون الأخضر وكتابة بعض عبارات الدعم لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يواجهون خطر فيروس كورونا.

The colour of gratitude | #Tehran tower goes green to support health workers battling #COVID19 pic.twitter.com/aaRpz5j548 — RT (@RT_com) March 30, 2020

وكان قد حذر مجموعة من النشطاء المدنيين داخل إيران وخارجها، مما أسموه أسلوب ادارة أزمة كورونا فى بلادهم، منتقدين "الإخفاء" فى الاعلان عن الأزمة، مطالبين بتغير فى "هيكل السلطة" فى إيران الأن من أجل مواجهة كورونا.



برج طهران باللون الاخضر

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سي على نسختها الفارسية، قال النشطاء الذين وقعوا على بيان مساء أمس، أن عدم التدبر وضيق الوقت والهيكلية فى التصدى للأزمة وسنوات تطبيق سياسات التعديل الاقتصادى، كل ذلك رسم وضعاَ مؤسفاً أمامنا.

وأجمع النشطاء، على ان السلطة فى إيران مارست اسلوب الإخفاء فى الاعلان عن فيروس كورونا، وأخفقت فى إدارة الأزمة الناجمة عنه، لكن يرفض المسئولين الإيرانيين اتهامات المعارضة لهم بالتعتيم حول تفشي كورونا، رغم خروج بعض المسوئلين مؤخرا للأقرار بالتأخير فى اعلان حالات الاصابة الأولى.

وكان قد كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل خطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية "تبنى الخطة الجديدة على أنه فى حال أدرك الشخص إصابته بفيروس كورونا فعليه أن ابعاد نفسه عن المجتمع أسبوعين وفرض حجر صحى بشكل أو بأخر على نفسه".

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.