"شو إعلامى".. إيران تضئ برج طهران باللون الأخضر بزعم دعم الأطباء.. فيديو

رغم استهتار السلطات الإيرانية بأرواح الشعب الإيراني وسقوط آلاف الضحايا بفيروس كورونا، وعدم التزام حكومة الارشاد الإيرانية بأي معايير طبية عالمية للحفاظ على أرواح مواطنيهم، اكتفت حكومة إيران ببعض الحركات الخادعة ومظاهر الاستعراض الإعلامي فقط، من خلال اضاءة برج طهران المشهور بـ"برج الميلاد" أنواره باللون الأخضر وكتابة بعض عبارات الدعم لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يواجهون خطر فيروس كورونا.

The colour of gratitude | #Tehran tower goes green to support health workers battling #COVID19 pic.twitter.com/aaRpz5j548