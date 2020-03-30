"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصرف علاوة أصحاب المعاشات الخاصة بالزيادة السنوية بنسبة 14%، قرار ينحاز لأصحاب المعاشات، خاصة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، نص على أن تكون الزيادة السنوية للمعاشات بحد أقصى 15% وترتبط بمعدل التضخم، وهذه الزيادة بنسبة 14% أكبر من معدل التضخم، موجهة التحية والشكر للقيادة السياسية لانحيازه لأصحاب المعاشات.

وأضاف "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، أن قرار الرئيس والحكومة بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يعد قرار تاريخى، لأن أكثر من 4 مليون من أصحاب المعاشات سيستفيدون من هذا القرار، حيث توقف ضم هذه العلاوات منذ أول يوليو 2006 وحتى الآن.

وأشار رئيس لجنة الشكاوى بمجلس النواب، إلى أنه يتوقع تحسن أوضاع أصحاب المعاشات بشكل كبير خلال السنوات القادمة، في ظل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذى يفض التشابكات بين أصحاب المعاشات والتأمينات والحكومة بشأن الأموال المستحقة للمعاشات والتأمينات، بالإضافة لإنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، مما سيدر عائد كبير لهم.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه فى السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦.

وأضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ ١٤٪ اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ ١٧٠ مليار جنيه، فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سددنا ١٢٠,٤ مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ ١٦٠,٥ مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.

قال الوزير إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تبلغ ٣١ مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ ٤ مليارات جنيه.