اليوم السابع
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شركة الطيران البريطانية Easy Jet تعلن وقف أسطول طائراتها بسبب كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:37 ص
شركة الطيران البريطانية Easy Jet تعلن وقف أسطول طائراتها بسبب كورونا طائرة إيرى جيت
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلنت شركة إيزى جيت البريطانية للرحلات الجوية عن وقف كافة أسطولها من الطائرات بسبب تفشى وباء كورونا، وفى بيان إلى بورصة لندن اليوم، قالت الشركة أنها أكملت أخر رحلاتها للإنقاذ أمس، الأحد، وأنها الآن على وشط وضع كافة أقمها فى أجازة لمدة  شهرين.

 وقالت الشركة إنه نتيجة لقيود السفر غير المسبوقة التى فرضتها الحكومة ردا على تفشى وباء كورونا وتنفيذ إجراءات إغلاق وطنى فى كثير من الدول الأوروبية، فإن إيزى جيت قامت اليوم بوقف كافة أسطولها من الطائرات.

وأشارت الشركة إلى أنها فى الأيام الأخيرة ساعدت فى إعادة العملاء، وقامت بتسيير أكثر من 650 رحلة إنقاذ حتى اليوم، وأعادت إلى الوطن أكثر من 45 ألف عميل. وكان آخر هذه الرحلات أمس الأحد، وستواصل العمل مع الهيئات الحكومية لتشغيل رحلات إنقاذ إضافية عندما يطلب ذلك. وتابعت قائلة أنه فى هذه المرحلة لا يمكن التأكد من تاريخ بدء الرحلات التجارية، وسنقوم باستمرار بتقييم الوضع على أساس اللوائح والطلب، وسنحدث السوق عندما يكون لدينا رؤية.

 وتقول شبكة سكاى نيوز إن أعداد الرحلات الجوية انخفضت إلى مستوى عالمى مع استجابة صناعة السفر الجوى الدولى لانهيار الطلب والقيود على الحركة، مما أدى إلى طلب الدعم الحكومة لتأمين آفاق الصناعة المستقبلية.

وتقدر وكالة التصنيف Standard & Poor's أن عدد الركاب في جميع أنحاء العالم سينخفض بنسبة 30% هذا العام، وأنه لن يتم التعافي إلى مستوى ما قبل الأزمة إلا خلال عام 2022 أو 2023.

وقال سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية إن صناعة الطيران على حافة الانهيار وتعاني معظم شركات الطيران من اختلال التوازن بعد قيام الحكومات مضطرة بعزل مجموعات كبيرة من السكان وإغلاق الحدود، لافتا إلى أنه في كثير من الحالات يجب على الدول التدخل حتى لا تفلس الشركات.


ايزى جيت

Easy Jet

شركة طيران

كورونا

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