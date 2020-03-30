شباب حملة "دمليج أهم" فى المنوفية يعقمون القرية لمواجهة فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

دشن مجموعة من شباب قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مبادرة بعنوان "دمليج أهم " بهدف المساهمة في أعمال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وذلك عن طريق تطهير القرية بأكملها .

وقام هؤلاء الشباب بتوفير المواد المطهرة، ووضعها داخل أجهزة رش، وتم تطهير جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية في القرية بالمواد المطهرة للمرة الثانية على التوالى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بجانب القيام بأعمال تجميل ونظافة مداخل ومخارج القرية، التى تعتبر من أكبر قرى مركز منوف والتى يطلق عليها بلد العلم والعلماء ،نظرا لأنه بها أكبر نسبة تعليم على مستوى المحافظة منذ قديم الأزل .

وطالب مجموعة الشباب كل قرى المحافظة ومحافظات الجمهورية بتعقيم قراهم ومدنهم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل بذل مجهزد كبير واضح من المسؤلين فى الدولة ولكى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة إلى بر الأمان.

وكان شن مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية ، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حملة مكبرة لغلق الأسواق ، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

كما قام مجلس مدينة منوف بتشميع عدد من المحلات المخالفة ، وإلقاء القبض على المخالفين من قبل شرطة منوف.

شباب حملة دمليج أهم فى المنوفية يعقمون القرية (1)



شباب حملة دمليج أهم فى المنوفية يعقمون القرية (2)



شباب حملة دمليج أهم فى المنوفية يعقمون القرية (3)



شباب حملة دمليج أهم فى المنوفية يعقمون القرية (4)



شباب حملة دمليج أهم فى المنوفية يعقمون القرية (5)



شباب حملة دمليج أهم فى المنوفية يعقمون القرية (6)