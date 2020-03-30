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شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:44 م
شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالدعاء إلى الله لإنقاذ العالم من وباء فيروس «كورونا»، جاء ذلك خلال رسالة تليفزيونية أكد خلالها على ضرورة التزام الجميع بالتعاليم الصحية والتنظيمية، مؤكدا على أن اختلاق الشائعات عن هذا الوباء حرام شرعا .

 

وقال الطيب في نص دعائه: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمها، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، ويا دافع البلوى، نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم، وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 


شيخ الازهر

كورونا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

اليوم السابع بلس

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