اليوم السابع
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شاهد.. تجهيز المطهرات وأدوات التعقيم للعاملين بشركة المياه بالأقصر

الإثنين، 30 مارس 2020 12:09 ص
شاهد.. تجهيز المطهرات وأدوات التعقيم للعاملين بشركة المياه بالأقصر توفير أدوات تعقيم لموظفة شركة مياه الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أنه وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تمت مواصلة العمل فى توفير وسائل الأمان والمطهرات وأدوات التعقيم للعاملين الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين خاصة المحصلين، بما يضمن سلامتهم وسلامة المواطنين وذلك لضمان الاستقرار المؤسسي وتوصيل الخدمة للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، أنه قامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وقطاع المعامل بتجهيز وتعبئة وتوزيع عبوات من مادة الكحول الإيثيلى، وذلك لتوزيعها على إدارات الشركة المختلفة والقطاع التجارى ومراكز خدمة العملاء بجميع الإدارات بالمحافظة.

وكان اللواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أعلن أنه فى إطار الأوضاع التى تمر بها البلاد حالياً، وحرصاً من الشركة على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وحفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة، ناشدت الشركة عملاء العدادات ذات الدفع المسبق "عداد الكارت" التوجه إلى مراكز الشحن التابعة للشركة لإعادة شحن العدادات بأى مبلغ كان، حتى يتمكن العميل من أخذ خطة الإجازات الجديدة لكى يتجنب انقطاع خدمة المياه طوال شهر أبريل المقبل.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر - فى بيان صحفى - أن مراكز الشحن سيتم إغلاقها لمدة شهر بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك حتى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، لذا تهيب الشركة بالعملاء العداد مسبق الدفع التوجه إلى مراكز الشحن إلى موعد أقصاه الخميس 2 أبريل 2020، وإلا فلن يتمكن العميل من إعادة الشحن بعد هذا الموعد، وللعلم سوف يستمر العداد في تسجيل القراءات (قيمة وكمية المياه المستهلكة) على أن تتم محاسبة العميل عليها بعد إعادة فتح مراكز الشحن.

أعمال تجهيز المطهرات وأدوات التعقيم للعاملين بشركة المياه والمحصلين بالاقصر
أعمال تجهيز المطهرات وأدوات التعقيم للعاملين بشركة المياه والمحصلين بالاقصر

 

جانب من تجهيز أدوات التعقيم للموظفين المتصلين بالجمهور
جانب من تجهيز أدوات التعقيم للموظفين المتصلين بالجمهور

 

شركة مياه الأقصر توفير أدوات تعقيم للعاملين بها
شركة مياه الأقصر توفير أدوات تعقيم للعاملين بها

 


الاقصر

شركة مياه الاقصر

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اخبار الاقصر

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توفير كحول لموظفى شركة مياه الاقصر

فيروس كورونا

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