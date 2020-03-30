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شاهد الإجراءات الاحترازية لجمارك الإسكندرية للوقاية من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:30 م
شاهد الإجراءات الاحترازية لجمارك الإسكندرية للوقاية من كورونا جمارك الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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اتخذت جمارك الإسكندرية بالتعاون مع نادى الجمارك برئاسة مجدى البكارى، والإدارة العامة للحركة بجمرك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم المدير العام عدد من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا أثناء العمل اليومى وخدمة المستوردين.

وقامت الإدارة العامة بتوزيع كمامات ومستلزمات طبية للوقاية أثناء فترة العمل وخدمة المستوردين لفحص الشاحنات والسفن القادمة من الخارج وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومنشورات وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد نجم ، تم اتخاذ التدابير اللازمة.

يذكر أن شددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عن طريق الأفراد أو البضائع، وخاصة الإجراءات التى تتعلق بالسفن التجارية حيث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود على هذه السفن لفحص أطقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس .

وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء على إتخاذ الميناء إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قيام المختصين فى الميناء بفحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى والأعلاف ومياه الشرب ( بما أن الفيروس حيوانى الأصل ) ، وعمل جميع الإختبارات الخاصة بسلامة الأغذية طبقاً للمواصفات المصرية ، سواء كانت اختبارات ميكروبيولوجية للأغذية، أو مياه الشرب، أو إختبارات الـ PCR  .

كما تقوم المعامل بأخذ عينات من جميع الأغذية الواردة لفحص فيروس كورونا المستجد وأخذ مسحات مستلزمات الإنتاج والحضانات وماكينات فرم الأعلاف المستوردة، كما يتم وعلى مدار الساعة تعقيم وتطهير الأماكن والأدوات والمعدات التى يتردد عليها العاملين والمتعاملين، والبضائع بشكل مباشر، وتستمر حملات التوعية داخل الميناء بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، هذا وقد تم أيضاً إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية، كما تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، وذلك بتقليل تواجد العاملين طبقاً للقواعد المنظمة وبما لا يؤثر على الحركة الطبيعية للعمل فى الميناء .

وتؤكد هيئة الميناء على إحكام السيطرة فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة والأمراض والفيروسوت العابرة للحدود .

 

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