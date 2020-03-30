اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 04:28 م
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شاهد أعمال تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطات المياه بمحافظة الأقصر

الإثنين، 30 مارس 2020 04:20 م
شاهد أعمال تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطات المياه بمحافظة الأقصر أعمال تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطات المياه بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال إستكمال التطهير الشامل على مستوى محافظة الأقصر، وذلك استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم بمواصلةحملات التعقيم والتطهير بكافة أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس.

وأضاف اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان – فى بيان صحفى – أنه تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بالتطهير والتعقيم الشامل لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى، ومقرات العمل والمكاتب الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين، نفذت إدارة التطهير بالشركة أعمال التطهير الدورية بخزانات مياه الشرب بالديوان العام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وتتبعها عمليات التعقيم بجميع المحطات التابعة للشركة، حيث تمت أعمال التطهير بإشراف مهندس محمد عويس مدير عام المياه، ومتابعة مهندس رجب عبد النبى مدير محطة مياه الاقصر، والمهندس يحيى بحر مدير إدارة التطهير، وبتنفيذ إدارة التطهير ومسئولى إدارة التشغيل والصيانة بمحطة مياه الأقصر، وجاء ذلك إستكمالاً  للمنظومه العامة للتطهير الشامل ورفع معدلات الحماية بالمحطات والمقرات الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر،استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم بمواصلةحملات التعقيم والتطهير بكافة أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس، مضيفاً أن الحملات تضمنت رش وتطهير مقار النيابة الإدارية ومركز شرطة العوامية والأمن العام بالعوامية ومحطة السكك الحديدية وشوارع التكوين المهني والمحطة بمدينة الأقصر، ومركز الشرطة وادارة التموين والتأمينات الاجتماعية والسجل المدني بمدينة البياضية، ومقار التضامن الإجتماعي ومركز الشرطة ومركز الإسعاف ومركز الشباب والوحدة الصحية بالعضايمة، ومكتب القصب الزراعي ومكتب البريد والجمعية الزراعية ووحدة العضايمة البيطرية بمدينة إسنا، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسئولين بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعمال تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطات المياه بمحافظة الأقصر
أعمال تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطات المياه بمحافظة الأقصر

 

فعاليات التعقيم والتطهير لخزانات المياه بالأقصر
فعاليات التعقيم والتطهير لخزانات المياه بالأقصر

 

قيادات شركة المياه خلال تعقيم وتطهير الخزانات
قيادات شركة المياه خلال تعقيم وتطهير الخزانات

 


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