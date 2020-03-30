شاحنة ممتلئة بجثث ضحايا كورونا فى نيويورك

كتب محمد عبد المجيد

سربت ممرضة أمريكية، تعمل فى مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، صورا لمشرحة مؤقتة، وفيها عدد من جثث وفيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19"، وطلبت الممرضة البالغة من العمر 38 عاما، عدم الكشف عن اسمها، واسم المستشفى الذى تعمل به، بعد أن صرحت لموقع Buzzfeed News الأمريكى الذى قام بنشر الصور.

Harrowing imagine from the inside of a truck in New York City. All victims of the coronavirus. Image taken by a local nurse and shared by @MiriamElder at Buzzfeed. pic.twitter.com/tosdm86syY — Chrissy Day Trader (@Charress) March 29, 2020

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قالت الممرضة إنها قامت بالتقاط الصور أثناء مغادرتها المستشفى، صباح الأحد، لإظهار حقيقة ما يحدث فى المستشفيات والحالات الصعبة التى يضطر العاملون فى المستشفيات إلى التعامل معها، مشيرة إلى أن هذه نهاية البعض جراء فيروس كورونا.

وتظهر الصور، شاحنة تبريد بالقرب من المشفى، مليئة بأكياس جثث لأشخاص توفوا بسبب فيروس "كورونا".

هذا وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد تحدث فى وقت سابق، عن أن أكثر من مليونى شخص سيموتون، إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشى فيروس "كورونا"، لذلك يعتبر حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمرا "جيدا".

وتابع، "نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس... أرسلنا الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات... نحشد كل قدراتنا المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا".

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن ذروة تفشى الوباء ستحدث خلال أسبوعين، داعيا جميع الأمريكيين للالتزام بالقواعد والإرشادات.

وأضاف فى الإحاطة اليومية بشأن كورونا، إنه من المتوقع أن تصل أعلى معدلات الوفيات فى الأسبوعين المقبلين، وأن الحكومة تخطط لتمديد الخطوط التوجيهية حتى 30 أبريل.

وقال، إنه يريد من كل مواطن أن يعرف أن لدى الولايات المتحدة أفضل العقول الطبية فى العالم لمعالجة هذا المرض.

وأكد، أن الظلام لا يمكن أن يهيمن على الشجاعة الأمريكية، وسنتغلب على هذه اللعنة غير المرئية.

حتى يوم الأحد ، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 130.000 إصابة و 2300 حالة وفاة ، وفقًا للبيانات التى تحتفظ بها جامعة جونز هوبكنز.