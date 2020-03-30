اليوم السابع
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سيولة مرورية بشوارع القليوبية بعد انتهاء خامس أيام حظر التجول.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 10:41 ص
سيولة مرورية بشوارع القليوبية بعد انتهاء خامس أيام حظر التجول.. صور سيولة مرورية بشوارع القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت الطرق الرئيسية وشوارع المدن بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، سيولة مرورية أمام حركة السيارات، وذلك بعد انتهاء اليوم الخامس لحظر التجول، الذى أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما انتشر رجال المرور على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة ومنها طريق شبرا بنها الحر وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول على حركة المواطنين بكل حزم وقوة لمواجهة فيروس كورونا.

وتوجه المحافظ بالشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائما على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن ، ويتوجه بالشكر لمواطنى المحافظة لالتزامهم بالتواجد داخل منزلهم مع بدء الحظر .

وأهاب المحافظ، بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والابتعاد عن أماكن التجمعات.

سيولة مرورية بالقليوبية بعد انتهاء خامس أيام حظر التجوال
سيولة مرورية بالقليوبية بعد انتهاء خامس أيام حظر التجوال
 
سيولة مرورية بالقليوبية
سيولة مرورية بالقليوبية
 
شوارع القليوبية بعد انتهاء خامس أيام حظر التجوال 2
شوارع القليوبية بعد انتهاء خامس أيام حظر التجوال
 
شوارع القليوبية بعد انتهاء خامس أيام حظر التجوال
شوارع القليوبية بعد انتهاء خامس أيام حظر التجوال

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