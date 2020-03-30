سويسرا تسجل 15475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات المعنية فى دولة سويسرا، اليوم الاثنين عن تسجيل 15475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

أعلنت السلطات السويسرية ارتفاع عدد الوفيات فى البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 257 شخصاً والإصابات ترتفع إلى 14336 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد كشفت في آخر إحصائيات عن فيروس كورونا، والتى كشفت إصابة نحو 509164 ألف حالة، ووفاة 23335 ألف شخص حول العالم، وذكرت أن الفيروس انتشر فى 201 دولة.

وقالت المنظمة: "أما بالنسبة لدول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها مصر فبلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا 38602 حالة مؤكدة، و2487 حالة وفاة، فى 21 دولة بالمنطقة.