اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 10:34 م
خالد صلاح
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سوريا تعلن تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 09:05 م
سوريا تعلن تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس كورونا كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشر بوكالة الأنباء السورية "سانا" : تم تسجيل حالة وفاة ثانية بالفيروس المستجد “كوفيد 19” وهي إحدى الإصابات العشر المسجلة في سورية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس وفاة مصابة بفيروس كورونا فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف.

وأعلنت وزارة الصحة في الـ22 من الشهر الجاري تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من خارج البلاد.

 

ويرى مراقبون، أن انتشار وباء كورونا في سوريا سيكون له تداعيات خطيرة جدا، نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية والصحية في هذا البلد الذى يقود حربا ضد الإرهاب من جهة، وأيضا التدخل التركى في شمال البلاد من جهة أخرى، فضلا عن هدم الكثير من بيوت وعقارات المواطنين اللذين يحتاجون لتطبيق الحجر الصحى في ظل عدم وجود مأوى لهم.

 

وأوضحوا أنه بالرغم من أن الجيش السورى استعاد أغلب الأرض خاصة النقاط الحدودية والمطارات، إلا أنه لا تزال هناك نوافذ مع العراق وتركيا تحت سيطرة الإدارة الكردية أو فصائل معارضة.

 


سوريا

كورونا

فيروس كورونا

الصحة السورية

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