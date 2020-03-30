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سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بختام التعاملات بنسبة 0.51%

الإثنين، 30 مارس 2020 01:11 م
سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بختام التعاملات بنسبة 0.51% بورصة البحرين
كتب ــ هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% خاسراً 6.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1355.45 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.2 مليون سهم بقيمة 710.1 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.18% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.74%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 9.09%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.74%.
 
وفى سياق متصل، عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة ترافكو، اجتماعها السنوى صباح اليوم الاثنين، بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور ما نسبته 69.86% من حملة الأسهم والحضور عن بعد لكل من ممثلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزى، وبورصة البحرين، لمناقشة جدول الأعمال المكون من 12 بندا، وصادقت الجمعية على كافة بنود جدول الأعمال، بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال المجموعة بإجمالى مبلغ وقدره 1.116 مليون دينار بحرينى، وذلك على المساهمين المسجلين فى سجلات الشركة فى يوم الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتبارا من تاريخ 16 إبريل.
 
وفى سياق آخر، أعلن بنك البحرين والكويت، عن تعيين عبد الرحمن على سيف رئيسا تنفيذيا للمجموعة، اعتبارا من 1 إبريل المقبل.
 
 
 

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