اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 08:38 م
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سلطات سان بطرسبورج الروسية تعلن فرض نظام الحجر الذاتى العام

الإثنين، 30 مارس 2020 07:44 م
سلطات سان بطرسبورج الروسية تعلن فرض نظام الحجر الذاتى العام كورونا ارشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن فرض نظام الحجر الذاتي العام في سان بطرسبورج، ثاني أكبر مدينة بروسيا، في إطار إجراءات ردع انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
كما أعلن المقر الروسى لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" أن نظام العزل الصحى سيستمر في العاصمة الروسية موسكو حتى الـ 14 من شهر أبريل المقبل.
وذكر المقر في بيان اليوم الاثنين : "وفقا لقرار عمدة موسكو، يجب الالتزام بنظام العزل الصحي حتى تاريخ 14 أبريل القادم".
 
وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن أمس الأحد عن تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة فقط .
 
ودخلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم،  الاثنين، فى نظام تطبيق العزل الذاتى للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم،ولن يتم السماح لسكان موسكو بالخروح من منازلهم إلا فى حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفى حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".
 

السلطات الروسية

روسيا

كورونا

فيروس

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