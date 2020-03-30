اليوم السابع
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سلطات الاحتلال تضبط إسرائيلية بتهمة التجسس لحزب الله

الإثنين، 30 مارس 2020 10:38 م
سلطات الاحتلال تضبط إسرائيلية بتهمة التجسس لحزب الله حسن نصر الله
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على إسرائيلية بتهمة التجسس لصالح منظمة حزب الله اللبنانية، حيث تبلغ العميلة 25 عاماً.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية ضد الجاسوسة في مقدمتها نقل معلومات عن تحركات الجيش لجهة تنصف منظمة إرهابية وتقديم معلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة وتقديم خدمة لمنظمة إرهابية.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه خلال الفترة 2018-2019، عاشت الشابة في بئر السبع جنوب إسرائيل، في ذلك الوقت، واتصلت عبر فيسبوك بشخص يعيش في جنوب لبنان يدعى علي، وبعد تعارف قصيرة بين الاثنين، بدأ "على" يطلب من الشابة القيام بمهام تجسس مختلفة في إسرائيل لصالح حزب الله، ومن بين أمور أخرى، مهام تصوير مختلفة ومتنوعة.

وتم تجنيد العميلة بالفعل فقامت بتصوير مركبات عسكرية على السياج المحيط في منطقة رأس الناقورة، وحدائق البهائيين في حيفا، نقطة المراقبة في ستيلا ماريس، ميناء حيفا، المركبات العسكرية في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، قاعدة حاتسريم ومتحف سلاح الجو ي حاتسريم. وفيما بعد أرسلت جميع الصور إلى علي عبر فيسبوك.


إسرائيل

حزب الله

لبنان

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