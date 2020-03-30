سكرتير محافظة الغربية يفض تجمعات المواطنين أمام سنترال كفر الزيات.. فيديو

نجح اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية فى فض تجمعات للمواطنين أمام سنترال كفر الزيات، بعد قيام الاهالى بالزحام داخل وخارج السنترال لإنهاء بعد التعاملات، الأمر الذي دفع السكرتير العام لإحضار ميكروفون وفض المواطنين من أمام السنترال.

جاء ذلك خلال جولته التي قام بها، اليوم الاثنين لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، رافقه الدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة كفر الزيات، والمحاسب علاء بهنسي نائب رئيس المدينة

وفوجئ السكرتير العام بتجمع المئات امام سنترال كفر الزيات، بالإضافة إلى الاشخاص المتواجدين بالداخل، الأمر الذي اثار غضب السكرتير العام، وقام بالنداء عبر مكبر الصوت، وفض المواطنين من امام السنترال، وتوعية المواطنين بخطورة الزحام والتكدس امام المصالح الحكومية، وخطورة التجمعات، والتي تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة.

من ناحيه اخرى زار طارق رحمي محافظ الغربية، مركز ومدينة قطور،لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ،من خلال تفقد الاماكن التي يتردد عليها المواطنين " الصراف الالي - مكاتب البريد - السنترال - مدرسه قطور الثانويه المشتركه - السويقه " .

حيث قام بتوجيه كلمة عبر مكبر الصوت لتوعية المواطنين بعدم التزاحم أو التكدس أمام الخدمه خاصة في ظل الاجراءات الحاليه لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وطالب وجود مسافه بين المواطنين والانتظار في أماكن جيدة التهوية .

كما تفقد مدرسة قطور الثانوية المشتركة وتوزيع شرائح التابلت علي الطلاب ، وكذا فض الأسواق الاسبوعية بمركز قطور كإجراء اخترازى بقرى " سملا - خباطه - محلة مسير - ابشواى الملق " ، كما وجه بتكثيف اعمال النظافة بالمدينة والقرى والتطهير والتعليم بصفه مستمرة .