اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سكان نيويورك يهرعون لتلقى المعونات الغذائية بسبب انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 05:05 م
سكان نيويورك يهرعون لتلقى المعونات الغذائية بسبب انتشار فيروس كورونا المؤسسات الغذائية الخيرية فى نيويورك
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغرقت المؤسسات الغذائية الخيرية فى نيويورك، بالزوار الجدد الذين حرموا من عائداتهم المالية جرّاء التوقف شبه التام للنشاط فى العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة، ووُضعت أكياس البرتقال والبطاطا الحلوة، والبصل، على ثلاث طاولات فى سوق مفتوح فى حى واشنطن هايتس شمال مانهاتن، بينما وضع الحليب المعقّم وعلب التونة والسلمون على ثلاث طاولات أخرى.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة "فرانس 24" الفرنسى، تدفق المئات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مركز التوزيع الذى تديره جمعية "سيتى هارفست" الخيرية فى نيويورك لتخزين احتياجاتهم، لا وجود للطوابير الطويلة التى تذكّر بمراكز توزيع الأغذية فى ثلاثينات القرن الماضي، بل يتوافد الناس مرتدين عادة أقنعة واقية بينما يتركون مسافة بين بعضهم البعض تحت إشراف المتطوعين فى السوق.
 
وبين الزبائن، لينا ألبا (40 عاما)، التى تعتنى وحدها بأبنائها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و23 عاما. وكانت تعمل كخادمة بفندق فى مانهاتن إلى أن أغلق أبوابه قبل أسبوعين ، وخسر اثنان من أولادها أيضا وظيفتيهما.
 
وقالت، "هذه المرة الأولى" التى تأتى فيها إلى السوق الخيري. وأضافت "نحتاج إلى المساعدة الآن، الوضع جنوني. لذا لا نعرف ما الذى سيحدث خلال بضعة أسابيع".
 
ومع ذلك، تحاول النظر إلى الجانب الإيجابى من الأزمة، وقالت "على الأقل أقضى وقتا مع أبنائى، أنا المعلمة والوالدة وكل شيء"، وأضافت "نحن على قيد الحياة وأصحاء، علينا فقط الصلاة".
 
واستغرق، تسجيلها للحصول على إعانة بطالة أسبوعا إذ باتت الخدمة مزدحمة، وهو ما يشير إلى أن معدلات البطالة هى أسوأ بكثير من تلك التى أعلنتها الحكومة الفدرالية الخميس، وقالت ألبا إنها تمكنت "أخيرا" من التسجيل الجمعة.
 
ومن المتوقع، أن تبدأ بتلقى الإعانات خلال ثلاثة أسابيع، وتأمل ألبا فى أن تحصل قريبا على 1200 دولارا على الأقل من الحكومة الفدرالية بفضل حزمة مساعدات تاريخية أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
 
وقالت، "لن يكون المبلغ كاف" لكن "عليك تثمين أى شى فى الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن هناك "العديد من الناس" ممن يحتاجون إلى المساعدة، وأضافت "المدينة بأكملها"، الملايين بحاجة إلى المساعدة.
 
ويعد خوسيه نيرى، 51 عاما، بين العديد من الموظفين من أصول لاتينية ممن كانوا يعملون فى مطاعم فى نيويورك أغلقت حاليا. وحضر كذلك إلى بنك طعام للمرة الأولى فى حياته.
 
ويبلغ عدد أفراد عائلته خمسة أشخاص، وقال بالاسبانية بينما كان يرتدى قناعا وقفازات لحماية نفسه من الفيروس "نستخدم مدخراتنا لتدبير أمور معيشتنا".
 
وأضاف، "لدينا ما يلزم للصمود حتى الآن"، ويعول خوسيه هو الآخر على المساعدات الموعودة من قبل الحكومة الفدرالية لأصحاب الدخل المحدود.
 
أما يوردانا راميريز، 39 عاما، فعليها الاستمرار فى العمل على الرغم من المخاطر المرتفعة للإصابة بالفيروس فى مدينة سجلت عشرات آلاف الإصابات.
 
وأوضحت بالاسبانية، أنها تقدم الرعاية لكبار السن فى منازلهم حيث "يعتمدون 100 فى المئة" عليها، وقالت، إنه كان للوباء أثر "هائل" على عائلتها، حيث خسر زوجها وابنتها الكبرى وظيفتهما. أما ابنتها الصغرى ذات الأعوام الثمانية فتبدو "قلقة" وتتحرك كثيرا.
 
وأضافت، "أحاول توفير النقود بقدر ما أستطيع، خاصة للايجار والطعام وفواتير الكهرباء والتلفاز". وقالت إنها كذلك لا تكاد تطيق انتظار المساعدات الحكومية.
 
وقالت الموظفة فى شركة "سيتى هارفست"، التى تعنى بتزويد الطعام فى نيويورك جيرالدين فيرمين إنها سمعت الكثير من القصص المشابهة منذ أن أغلقت معظم الأعمال التجارية فى المدينة منذ أسبوعين.
 
وقالت، إنه أمر "يفطر القلب أن يكون الوضع كما هو عليه الآن للكثير من الناس"، وأضافت "من كان فقيرا، أصبح فقيرا أكثر. وأولئك الذين لديهم وظائف محترمة باتوا فقراء كذلك".
 
بدوره، ذكر نائب رئيس الشركة إريك ريبر أنه "فى السابق، كان هناك 1,2 مليون نيويوركى بحاجة إلى الطعام. والآن، تضاعف الرقم ليصبح أكثر من ثلاثة ملايين" ،وأغلق مطعم "لا بيرناردين" الذى يمتلكه ريبرت جراء انتشار الوباء.
 
وأوضح ريبر، متحدثا بالفرنسية، أن لا مشاكل لدى الشركة حاليا فى ما يتعلق بالإمدادات. وتزود "سيتى هارفست" نحو 400 ملجأ للمشردين بالطعام إضافة إلى سوقها المعتاد.
 
وأضاف أن شركته تحتاج تمويلا لشراء المزيد من الطعام، وبالتالى فإنها تتعاون مع منظمات أخرى لتأسيس جبهة موحدة ضد "وضع سيزداد سوءا.
 
وأوضح "مررنا بتجربة 11 سبتمبر، والركود الكبير فى 2008-2009، والعديد من الأمور الأخرى، لكن لا شيء يقارن بهذه الكارثة التى نعيشها".
 

امريكا

نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

المساعدات الغذائيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجارب مشتركة بين أمريكا وفرنسا لاستخدام عقار "كيفزارا" لعلاج وباء كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:08 م

الأمير هارى وزوجته يردان على ترامب بشأن تكاليف حمايتهما فى أمريكا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:12 ص

اليابان تعتزم توسيع حظر الدخول ليشمل الوافدين من أمريكا والصين ومعظم أوروبا

الإثنين، 30 مارس 2020 05:20 ص

ترامب: أمريكا لن تدفع مقابل الحماية الأمنية لهارى وميجان عليهم أن يدفعوا

الأحد، 29 مارس 2020 09:42 م

بعد تفشى فيروس كورونا فى أمريكا.. ترامب الابن يحول والده لـ"هوجان"

الأحد، 29 مارس 2020 05:59 م

نيويورك تايمز: عيوب فنية وعقبات تنظيمية وغياب القيادة وراء تفشى كورونا فى أمريكا

الأحد، 29 مارس 2020 02:14 م

فاينانشيال تايمز: حان الوقت لتتحد أمريكا والصين "سويا" لمحاربة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:00 ص

453 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا فى أمريكا

الأحد، 29 مارس 2020 12:55 ص

مكسيكيون يمنعون أمريكيين من الدخول لبلادهم بعد إعلان أمريكا الأكثر إصابة بكورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 09:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة