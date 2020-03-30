سكان باب الحرس والسنانية بدمياط يشتكون طفح المجارى وانتشار القمامة.. صور

دمياط - عبده عبد البارى

شكى سكان منطقة باب الحرس بدمياط من انتشار القاذورات ومياه المجارى والامطار المتراكمة أمام موقف عزبة البرج.

وقال السعيد كمال، أحد المقيمين بالمنطقة أننا نعانى من تراكم مياه الأمطار وطفح المجارى والقاذورات، مما أدى لإنتشار جميع أنواع الحشرات والقوارض مما يهدد صحتنا وصحة أبنائنا بالأمراض الخطيرة.

وقال السيد البغدادى المفترض أننا حاليا نعيش أزمة انتشار فيروس كورونا وبدل ما مجلس مدينة دمياط والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يطهروا الشوارع بالمطهرات، إلا أننا نعانى من الروائح الكريهة نتيجة تراكم القمامة ومياه الأمطار والمجارى.

وطالب السكان محافظ دمياط بالتدخل لمنع هذه المشكلة وشفط المياه ورفع القمامة وتطهير المنطقة.

وعلى جانب آخر إشتكى أهالى السنانية فى المنطقة المواجهة، لموقف رأس البر من تراكمات القمامة التى تهدد صحتهم وصحة ابنائهم .

وعبر الأهالى عن معاناتهم من سوء حالة النظافة بالمنطقة، وطالب السكان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة القرية والوقوف على حالة المنطقة التى تعد مدخل مدينة دمياط على الطبيعة وعدم الاعتماد على تقارير المتابعة المكتوبة وتطهير وتعقيم المنطقة .