اليوم السابع
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سفير فلسطين بالقاهرة: الاحتلال يتعمد بناء المستوطنات على أراضينا المحتلة

الإثنين، 30 مارس 2020 05:08 م
سفير فلسطين بالقاهرة: الاحتلال يتعمد بناء المستوطنات على أراضينا المحتلة السفير دياب اللوح
كتب- هاشم الفخراني

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شارك سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح في الفعاليات الإلكترونية لإحياء الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد، والتي نظمتها لجنة فلسطين الدائمة باتحاد المحامين بالعرب، ظهر اليوم بتسجيل صوتي لكلمته تم بثها عبر الفيديو كونفراس من خلال موقع الفيسبوك الخاص بالفعالية .

 

وثمن السفير في كلمته على المبادرة الكريمة التى استهدفت احياء ذكرى يوم الأرض الخالد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من الظروف الصحية العامة التي يمر بها الجميع متمنيا للجميع والشعب المصري السلامة والخروج من هذه الازمة ومعبرا عن قيمة هذا اليوم الوطني الفلسطيني الذي سطر وعمد بدماء شهدا ء فلسطين الأبرار لمواجهة الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية التي ما فتأت عن مصادرة وسلب الأرض الفلسطينية، تحت سطوة السلاح والقمع والقتل.

 

وأكد تعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأراضي الخاصة والحكومية لإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية وذلك من أجل قطع التواصل بين محافظات دولة فلسطين وفرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني، ومنع اقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ذات سيادة كاملة على أراضي دولة فلسطين والتى احتلت عام 1967 وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين .

 

وأكد السفير دياب اللوح أن هذه المناسبة تأتي لتأكيد الشعب الفلسطيني شعبا وقيادة وحكومة على تمسكه وبقائه السرمدي على أرض فلسطين المباركة، وأنه كما قال الرئيس محمود عباس لن نغادر أرضنا مهما كلفنا الثمن ومهما كانت الإجراءات التي تتبعها حكومة اسرائيل؛ خاصة أن اسرائيل مستمرة وتستغل جائحه فيروس كورونا الذي يجتاح العالم وخاصة فلسطين، لمصادرة مزيد من الأراضي معتقدة أن العالم مشغولا في مكافحه الفيروس الذي يفتك في الناس في أنحاء العالم، و محذرا من مغبة استمرار حكومة الاحتلال من مصادرة الأراضي لاسيما و المنطقة ج في الضفة الغربية والتى تضم غور الأردن من الجانب الفلسطيني وشمال البحر الميت وحوالي 60 % من مجمل أراضي الضفة الغربية ، مما يهدف إلى قطع التواصل ومنعه  بين دولة فلسطين في المستقبل، و التي نرفض أن تكون ذات حدود مؤقتة أو دولة داخل الجدار أو دولة بالمقاييس الاسرائيلية أو المعايير الأمريكية كما جاء في خطة العصر التي أعلن عنها ترامب ونتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الابيض.

 

 

 


فلسطين

إسرائيل

القدس

الدولة الفلسطينية

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