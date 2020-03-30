هرارى (أ ش أ)

بدأت زيمبابوى من اليوم الاثنين، حالة إغلاق عامة لمدة ثلاثة أسابيع فى محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودعت الشرطة فى زيمبابوى عبر مكبرات الصوت، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، المواطنين إلى البقاء فى منازلهم تجنباً لانتشار الفيروس.

ولم تتطرق الشبكة للمزيد في هذا الصدد. يُشار إلى أن زيمبابوي أعلنت حتى الآن عن إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا.

وكان رئيس زيمبابوى إمرسون منانجاجوا، قال الجمعة الماضية، إن بلاده ستفرض إغلاقا على مستوى البلاد لمدة 21 يوما اعتبارا من يوم الاثنين للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال منانجاجوا إن المسؤولين في الدولة والعاملين في مجال الصحة وحدهم سيتم إعفاؤهم من الإغلاق.

وسجلت زيمبابوي خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس منها حالة وفاة واحدة.

كما سبق وان اعلن وزير الصحة فى زيمبابوى، تسجيل أول وفاة لمريض بفيروس كورونا ، وحث المواطنين على الهدوء .

وقال الوزير أوباديا مويو إن المتوفى رجل يبلغ من العمر 30 عاما كان قد سافر مؤخرا إلى الخارج وكان يعاني من ظروف صحية خطيرة أخرى في نفس الوقت.

وأضاف مويو للصحفيين في هاراري "كان يعاني من ظروف صحية خطيرة بنفس الوقت، مما جعله عرضة للخطر. أود أن أطالب الأمة بتفادي الذعر بسبب هذه الوفاة" وحث كل من كانوا على اتصال بالمتوفى على التوجه للفحص الطبي