زوجة ترفع 12 دعوى على زوجها بعد امتناعه عن سداد النفقة ومصروفات أولادها

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيه تخلفه عن دفع مصروفات المرافق البالغة 150 جنيه شهريا لمدة 19 شهر، و11 دعوي أخري لامتناعه عن سداد نفقتها، ومصروفات أولادها من مأكل وملبس، لتؤكد:"طلبت الطلاق للضرر، خوفا من عنف زوجي ، وتعديه على بالضرب، والتهديد بقتلي، لبعد أن عشت برفقته 5 سنوات فى عذاب، ليقرر الامتناع عن سداد نفقات طفليه، ومحاولة طردي من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتي، وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، وحقوقى الشرعية".

تفاصيل الدعوي التى أقامتها الزوجة خ.ع.س، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تعود إلى خلافات زوجية نشبت بينها وزوجها، بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، والتسبب لها بعدة إصابات،وتهديده لطفليها بالإيذاء، مما دفعها للجوء لقسم الشرطة لتحرير بلاغ ضده.

وبتداول الدعوى، أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على راتبها بسبب بخله الشديد، وحرمانها من الخروج للمنزل، والتواصل مع أهلها، مما دفعها لطلب الانفصال، بعد فشلها فى إصلاحه.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ 19 شهر، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفليه أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.

وعرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء، ،فقام الزوج خلال نظر دعوى الطلاق بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.