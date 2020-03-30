زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

كتب رضا حبيشى

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من داخل أحد القطارات المتجهة من مدينة الزقازيق إلى القاهرة، اليوم الإثنين، ويظهر خلاله زحام شديد داخل القطار رغم إجراءات الدولة الاحترازية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وانطلق القطار صباح اليوم الإثنين، فى الساعة السادسة صباحا من محطة قطارات الزقازيق متجها إلى محطة قطارات القاهرة برمسيس، ويظهر فى الفيديو تكدس عشرات الركاب داخل إحدى العربات، على الرغم من التحذيرات المتكررة من وزير النقل، فى ظل شكاوى العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية من تكدس الركاب مع منذ بداية تطبيق حظر التجوال منذ يوم الأربعاء الماضى.

فى سياق متصل طالب وزير النقل خلال اجتماعه أمس مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد بترك مكاتبهم والنزول إلى مواقع العمل والتشغيل لمتابعة حركة سير القطارات وانتظامها والحد من التكدس داخل القطارات.