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زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 12:08 م
زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو جانب من الزحام
كتب رضا حبيشى

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو  من داخل أحد القطارات المتجهة من مدينة الزقازيق إلى القاهرة، اليوم الإثنين، ويظهر خلاله زحام شديد داخل القطار رغم إجراءات الدولة الاحترازية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

 

وانطلق القطار صباح اليوم الإثنين، فى الساعة السادسة صباحا من محطة قطارات الزقازيق متجها إلى محطة قطارات القاهرة برمسيس، ويظهر فى الفيديو تكدس عشرات الركاب داخل إحدى العربات، على الرغم من التحذيرات المتكررة من وزير النقل، فى ظل شكاوى العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية من تكدس الركاب مع منذ بداية تطبيق حظر التجوال منذ يوم الأربعاء الماضى.

فى سياق متصل طالب وزير النقل خلال اجتماعه أمس مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد بترك مكاتبهم والنزول إلى مواقع العمل والتشغيل لمتابعة حركة سير القطارات وانتظامها والحد من التكدس داخل القطارات.

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول ركاب 4 قطارات سكة حديد وصلت خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد و لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.
 
وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى، إن القطارات  هىًقطار رقم 1001 الذى وصل محطة مصر قادما من اسوان  الساعة 19.05 وقطار رقم  987  القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 20.40 وقطار 983 القادم من اسوان إلى محطة مصر الساعة  23.30 مساءا وقطار 81 الذى وصل الساعة  2.50  بعد منتصف الليل حيث تم نقل الركاب عبر اتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

 


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