اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: إسرائيل تعتزم استخدام تحليل كمبيوتر لكشف المصابين المحتملين بكورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 09:31 م
رويترز: إسرائيل تعتزم استخدام تحليل كمبيوتر لكشف المصابين المحتملين بكورونا كورونا ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية استخدام برنامج كمبيوتر يحلل بيانات تُجمع من هواتف محمولة تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنها من إنتاج شركة برامج التجسس (إن.إس.أو) للمساعدة في تحديد أماكن من يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد لفحصهم.
 
وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت للصحفيين إن "الكورونومتر" سيحتاج لموافقة مجلس الوزراء، التي سيحصل عليها على الأرجح، إضافة إلى تقييم المدعي العام، الذي له سلطة منعه، بشأن الأمور المتعلقة بالخصوصية.
 
ومع ذلك بمكن للبرنامج أن يكون جاهزا للعمل في غضون 48 ساعة من حصوله على الضوء الأخضر.
 
وتختبر إسرائيل بالفعل نحو خمسة آلاف شخص في اليوم للكشف عن الفيروس الجديد، الذي يمكنه أن يبقى عدة أيام دون أن تظهر أي أعراض على حامله، وتفرض حجرا صحيا صارما على المرضى المؤكدة إصابتهم به.
 
وتأمل في يتسنى لها مضاعفة عدد الفحوص قريبا.
 
ولمساعدتها في تحديد من يجب فحصهم، تستخدم إسرائيل مراقبة على مستوى عسكري لتتبع تحركات المدنيين، الأمر الذي يثير شكاوى جماعات حقوقية بشأن انتهاك الخصوصية.
 
وسجلت إسرائيل حتى الآن 4347 حالة إصابة بالفيروس و 15 حالة وفاة.
 
وقال بينيت إن بيانات تتبع الهاتف المحمول وتحديد الموقع الجغرافي المستخدمة حاليا لم تعد فعالة في كشف المصابين المحتملين بالمرض.
 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النظام يحدد تصنيفا من 1 إلى 10 لاحتمال أن يكون الشخص مصابا بالفيروس.
 
ويجري تحديث ذلك في وقته تماما ويمكن، على سبيل المثال، أن يقفز التصنيف لأعلى لو تردد الشخص على متجر بقالة ثبت وجود مرضى فيه.
 
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن البرنامج تم تطويره بالتعاون مع مجموعة (إن.إس.أو).
 
ورفضت (إن.إس.أو) التعليق وقال بينيت إنه لن "يعلن من وماذا؟، لأن هناك أيضا عناصر معقدة في هذا السياق".
 
ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في دور شركة (إن.إس.أو) جروب تكنولوجيز الإسرائيلية لبرامج التجسس في عمليات اختراق إلكتروني محتملة استهدفت مواطنين وشركات أمريكية فضلا عن جمع معلومات استخبارية عن حكومات، وفقا لما ذكرته رويترز في يناير كانون الثاني.
 
وأوضح بينيت أنه على الرغم من أن البرنامج الجديد ليس مثاليا فإنه أفضل خيار متاح لكشف الحاملين المحتملين لفيروس كورونا المستجد.

كورونا

ارشيفية

فيروس

الضوء الأخضر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

مصادر طبيبة: فيروس كورنا لا يعيش فى الجثث ويتكاثر داخل الجسد الحى

مصادر طبيبة: فيروس كورنا لا يعيش فى الجثث ويتكاثر داخل الجسد الحى

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة