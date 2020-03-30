روسيا تُقدم لأذربيجان أنظمة اختبار للكشف عن فيروس كورونا

أ ش أ

سلمت روسيا الجانب الأذربيجانى، أكثر من 70 مجموعة اختبار لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وهى كافية لإجراء 7000 تحليل لتشخيص هذا النوع من الفيروسات التاجية فى ظروف المختبرات الطبية، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسة، عن بيان للسفارة الروسية فى باكو، وجاء فى نصه: "فى ضوء الوضع غير المواتى فيما يتعلق بانتشار الأمراض المعدية التى يسببها فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد – 19)، تسعى روسيا الاتحادية إلى تقديم أقصى مساعدة ممكنة للبلدان الشريكة فى تشخيص هذا المرض، ومن هذا المنطلق، فإننا نولى أهمية خاصة لتعاوننا الوثيق فى مجال الرعاية الصحية مع جمهورية أذربيجان.

ومن أجل زيادة فعالية مكافحة انتشار "كورونا" فى أراضى الدولتين المجاورتين، قام الجانب الروسى منذ بداية شهر مارس الحالى بتسليم 70 مجموعة اختبار لتشخيص الفيروس التاجى (كوفيد – 19) الجديد بدون مقابل إلى وزارة الصحة الأذربيجانية وهى كافية لإجراء 7000 تحليل لتشخيص هذا النوع من الفيروسات التاجية فى ظروف المختبرات الطبية".

وأضاف البيان "نحن واثقون من أن الجهود التى تبذلها روسيا وأذربيجان للحفاظ على صحة ورفاهية السكان، فضلا عن زيادة تنسيق الخطوات للتغلب على وباء كوفيد-19 وعواقبه، ستعزز الإمكانات الجماعية للدول الكائنة فى منطقتنا لمواجهة هذا التحدى المشترك الجديد".

ووفقا لغرفة العمليات لدى مجلس وزراء الأذربيجاني، فقد فاق إجمالى عدد المصابين بفيروس "كورونا" فى أذربيجان الـ 209 أشخاص، من بينهم مواطن روسي، وقد توفى أربعة أشخاص.