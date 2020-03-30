وأعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" في روسيا 1534، أغلبهم في موسكو -1014 مصابا.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر.