روسيا تصمم بدلة ضد الفيروسات بـ "الفين روبل "

وكالات

صممت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، بذلة فريدة مضادة للفيروسات، وبدأت في إنتاجها على مستوى تجريبي.

وكشف متحدث باسم الشركة الروسية المتخصصة في إنتاج التقنيات العالية، أن البذلة الجديدة المضادة للفيروسات التي صممها مختصون، يمكن شراؤها في محلات البيع بالتجزئة بنحو ألفي روبل، أي ما يزيد قليلا عن 25 دولارا أمريكيا.

وقال المتحدث بهذا الشأن: "ستبلغ تكلفة البذلة الخارجية حوالي ألفي روبل، وستكون في متناول الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

وأفاد بأنه من المخطط أن يتم تسليمها إلى المؤسسات والهيئات المعنية، وكذلك إلى سلسلة محلات البيع بالتجزئة.

وأعلنت في وقت سابق شركة "روستيخ" الحكومية الروسية أنها طورت بذلة خاصة، على خلفية نفشي وباء "كوفيد – 19"، تحمي من الفيروسات والتهديدات البيولوجية الأخرى.

وهذا الزي، مخصص للأطباء وعمال الخدمات والهيئات المتخصصة، وقد بدأ بالفعل إنتاجه التجريبي.

وتصنع هذه البذلات من أقمشة خاصة، وهي تغطي الرأس ومزودة بمصفي للهواء، وتزن البذلة أقل من 500 غرام، ويمكن استخدامها مع معدات الوقاية الشخصية الأخرى، بما في ذلك أجهزة التنفس والقفازات.

وأظهرت الاختبارات المعملية أن مواد السطح الخارجي المكثفة، تحتفظ بالجسيمات الصلبة وتحمي بشكل موثوق من المواد الكيميائية، وهي أيضا لا تسمح بمرور الغازات القابلة للاحتراق والمتفجرة وغيرها من الغازات الضارة.