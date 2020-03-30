روسيا تتوصل لعلاج فيروس كورونا.. هل ينجح هذا الدواء؟.. فيديو

‎كتبت فاطمة خليل

‎أعلنت روسيا اليوم السبت عن توصلها لعلاج لفيروس كورونا باستخدام أحد الأدوية المضادة للملاريا، يسمى الميفلوكين، بحسب ما ذكر موقع "RUSSSIA TODAY" ولكن ما هو هذا الدواء وكيف يساعد فى علاج فيروس كورونا؟.. هذا ما نتعرف عليه فى هذا الدواء

‎هل ينجح هذا الدواء؟

‎- أعلنت روسيا التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا

‎- استخدم الباحثون دواء مضاد للملاريا

‎- وقالوا إنه لا يحد من أعراض المرض فحسب، بل يمنع أيضًا الفيروس من التكاثر.

‎فهل ينجح هذا الدواء على أرض الواقع؟

ـ يحاول الخبراء فى جميع أنحاء العالم عمل لقاح ضد فيروس كورونا

‎- كانت هناك محاولات لإعادة استخدام الأدوية الحالية، لمساعدة المرضى الذين يحتاجون بشدة إلى العلاج.

- الصيادلة الروس قالوا إنهم وجدوا أحد هذه الأدوية وهى - الميفلوكين - فعال فى وقف Covid-19.

‎فما هو هذا الدواء ؟

‎- الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية قالت إن الدواء الذى كان موجودًا منذ السبعينيات

‎- يمنع التأثير التنكسى لـ Covid-19 على الخلايا ولا يسمح للفيروس بالتكاثر أكثر.

‎- وإن تأثيره يمنع الاستجابة الالتهابية التى يسببها المرض

‎وما زلنا فى انتظار أن تخرج كل هذه العلاجات إلى النور للتخلص من فيروس كورونا