اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 11:33 م
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رجل إطفاء يغلق الهاتف فى وجه ميركل

الإثنين، 30 مارس 2020 11:28 م
رجل إطفاء يغلق الهاتف فى وجه ميركل ميركل

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في واقعة طريفة، تلقى رئيس فرقة المطافئ والإنقاذ التطوعية بجزيرة "روغن" الواقعة بشمال شرق ألمانيا اتصالاً هاتفياً من المستشارة أنغيلا ميركل لتشكره على جهود فرقته بتطوعهم للعزل الذاتي في مبنى المطافئ لتفادي العدوى بفيروس كورونا وليكونا جاهزين لتأدية واجبهم ومساعدة الآخرين، في حال استدعت الحاجة ذلك.
 
 إلا أن رئيس فرقة المتطوعين أندريه موسفيك، بحسب ما أوردت صحيفة "نورد كورير" المحلية بولاية ماكليمبورغ - فوربومن التي تقع ضمنها جزيرة روغن، لم يصدق أن المتصلة هي المستشارة ميركل واعتقد أن الأمر دعابة سخيفة وقام بإنهاء الاتصال.
 
بعد ذلك بوقت قصير يفاجأ موسفيك باتصال هاتفي آخر من المكتب الإعلامي للمستشارة أكد المكتب أن المتصلة كانت بالفعل ميركل وأنها كانت تريد أن تشكره بشكل شخصي على الأداء المتميز للمجموعة التطوعية التي يقودها، وفقا لدويتشه فيله.
 
 وبالفعل عاودت ميركل الاتصال بقائد فرق الإنقاذ، وتجمع الفريق بالكامل حول الهاتف هذه المرة حيث عبرت المستشارة الألمانية عن احترامها للفريق وامتنانها لجهودهم في ظل أزمة كورونا.

ميركل

فرقة المطافئ

ألمانيا

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