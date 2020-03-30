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"رجال أعمال اسكندرية" تدعم مستشفى الحميات لمواجهة كورونا بـ10 أجهزة تنفس

الإثنين، 30 مارس 2020 01:04 م
"رجال أعمال اسكندرية" تدعم مستشفى الحميات لمواجهة كورونا بـ10 أجهزة تنفس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت جمعية رجال أعمال الإسكندرية عن دعم محافظة الإسكندرية بكافة السبل للتصدي لفيروس كورونا المستجد، في ظل مايشهده العالم خلال الفتره الحاليه، حيث كشف مروان السماك رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية الذراع المجتمعي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية ، أن المؤسسة قررت توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لمستشفي الحميات التابعة للمحافظة بعد الإتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

 
وأكد السماك في بيان أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفاً" مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية.
 
وأضاف السماك، أن مؤسسة "أعمال"، رصدت مبلغ 300 ألف جنيه لشراء مستلزمات الحماية للأفراد القائمين بالتعقيم والتطهير بعد الإتفاق مع محافظ الإسكندرية،  للقيام بتطهير وتعقيم الميادين والشوارع بالاسكندرية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن تحرك مؤسسات الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا يؤكد وعي الإدارة السياسية وخوفها علي الموارد البشرية والمواطنين.
 
وشدد السماك، علي جاهزية " مؤسسة أعمال" التابعة لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، علي التعاون مع مسئولي المحافظة وعلي رأسهم اللواء محمد الشريف  لتلبية كافة المتطلبات اللازمة للسيطرة علي الأوضاع داخل المحافظة، مؤكداً علي وعي المجتمع السكندرية في تطبيق حظر التجوال وفق ماتم الإعلان عنه لمنع تفشي المرض.
 
وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، عن فتح حساب رقم " 9450856261 " ، ببنكي الأهلي المصري ، والقاهرة ، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة " ادعم عمال اليومية " ، والتي أطلقت 22 مارس الجاري ، لتقليل الأثار  الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد .
 
وأكد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري ، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين . 
 
جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية بادرت بإطلاق مبادرة ادعم عمال اليومية فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها من البسطاء .

 

 


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