"رجال أعمال اسكندرية" تدعم مستشفى الحميات لمواجهة كورونا بـ10 أجهزة تنفس

وأكد السماك في بيان أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفاً" مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية.

وأضاف السماك، أن مؤسسة "أعمال"، رصدت مبلغ 300 ألف جنيه لشراء مستلزمات الحماية للأفراد القائمين بالتعقيم والتطهير بعد الإتفاق مع محافظ الإسكندرية، للقيام بتطهير وتعقيم الميادين والشوارع بالاسكندرية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن تحرك مؤسسات الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا يؤكد وعي الإدارة السياسية وخوفها علي الموارد البشرية والمواطنين.

وشدد السماك، علي جاهزية " مؤسسة أعمال" التابعة لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، علي التعاون مع مسئولي المحافظة وعلي رأسهم اللواء محمد الشريف لتلبية كافة المتطلبات اللازمة للسيطرة علي الأوضاع داخل المحافظة، مؤكداً علي وعي المجتمع السكندرية في تطبيق حظر التجوال وفق ماتم الإعلان عنه لمنع تفشي المرض.