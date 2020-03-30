رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا: إنشاء أماكن انتظار السيارات أمام المستشفى

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا البدء فى أعمال رصف شارع بور سعيد بمدينة أبوقرقاص، يرافقه عامر عمدة نائب رئيس المركز والمدينة، وكلف إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بإزالة أى إشغالات تعوق أعمال الرصف بالطريق .

و تجرى أعمال الرصف تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمى على مستوى مركز ومدينة ابوقرقاص.

كما أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف نظرًا لأهمية استخدام الشارع وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمى الطريق.

وطالب بإزالة النافورة القديمة والتى تقع أمام مستشفى أبوقرقاص العام وعمل بدلا منها ساحة انتظار للسيارات للحد من الازدحام المرورى بشارع بورسعيد وعمل مكان انتظار للمواطنين مرافقى الحالات المرضية التى تأتى إلى مستشفى أبوقرقاص.

وفى سياق متصل أكد رئيس المركز على ضرورة الاهتمام بالنظافة بالمدينة ورفع كفاءة مدخل ومخارج المدينة وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل بمدينة ابوقرقاص وأسفرت الحملة التى قامت بها الوحدة المحلية عن رفع 50 طن مخلفات صلبة واتربة بالمدينة ورفع 100 طن قمامة بالمدينة اليوم .

ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، المتابعة الميدانية المستمره للحالة العامة بالشوارع والأحياء بالمركز والقرى التابعة له، حيث تم إخلاء سوق أبا العمومي، تنفيذً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمنع أى تجمعات للمواطنين كإجراء وقائى واحترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتواصل الوحدة المحلية بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا أعمال الرش والتطهير، حيث تفقد محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، شوارع أحياء المدينة ورشها ضمن الاجراءات التى اتخذتها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، بالإشتراك مع الطب البيطرى بسمالوط برئاسة الدكتور مجدى عبد الستار وشركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس مصطفى نعمان .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة نظافة وتطهير لبعض الشوارع والميادين بمدينة بنى مزار وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية وشباب ببنى مزار.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوحدة المحلية تلقت بلاغ يفيد بوجود طفح وانسداد بشارع أحمد عبد العال بطريق نزلة الدليل وعلى الفور تم التحرك واستدعاء القائمين على الصرف الصحى بشركة المياه ببنى مزار وتم إصلاح العطل والانتهاء منه.











